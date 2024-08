Olimpíadas 2024: Renan Gallina faz estreia em Jogos Olímpicos e avança para a semi nos 200m rasos

O brasileiro Renan Gallina fez sua estreia nas Olimpíadas de Paris. O jovem atleta, de apenas 20 anos, corre nos 200m rasos e conseguiu avançar para as semifinais nesta segunda-feira (5). O corredor disputou a segunda bateria das eliminatórias e cruzou a linha de chegada em terceiro, garantindo a classificação direta para a semi.

Gallina afirmou que começou a prova mal, com pouco impulso na largada. Contudo, no meio da prova, o brasileiro cresceu e, no final, apertou o ritmo para garantir a terceira colocação.

"Eu estou muito feliz. Primeiros Jogos Olímpicos, novinho. Para mim isso é o mais importante. Dentro da prova, o começo foi um pouquinho ruim, mas, depois, eu consegui deslanchar. Não me entreguei e, no final, deu tudo certo, me qualifiquei", declarou Renan em entrevista à Rede Globo após a prova.

O tempo do atleta do Brasil foi de 20.41s. A marca ainda é alta. A expectativa é que o vencedor finalize a prova em menos de 20 segundos. Além desta disputa, o brasileiro também está no revezamento 4x100 com a equipe do Brasil.

A prova dos 200m ainda tem o campeão dos 100m rasos, Noah Lyles, favorito ao ouro, além de Erriyon Knighton. A decisão da semi será na quarta-feira (7), às 15h02.