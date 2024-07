Olimpíadas 2024: Carol e Bárbara superam forte calor de 35º e lituanas para encaminhar classificação

Sob sol escaldante de 35 graus na Arena Torre Eiffel, Carol Solberg e Bárbara Seixas não deram chances às lituanas Monika Paulikiene e Aine Raupelyte, somando a segunda vitória no Grupo E dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. As brasileiras encaminharam vaga nas oitavas de final com 21 a 13 e 21 a 14. A vaga pode vir ainda nesta terça-feira, caso o Japão perca ao menos um set contra a Holanda.

As brasileiras vão definir o primeiro lugar da chave - quatro terceiros melhores colocados se garantem nas oitavas pela repescagem - diante das holandesas Katja Stam e Raísa Schoon, na sexta-feira.

Ciente que a vitória encaminharia a vaga no Grupo E às oitavas de final, as brasileiras queriam repetir a grande apresentação da estreia, na qual não deram chances às japonesas Hasegawa e Ishii. A estratégia era sacar forte para dificultar o passe de Paulikiene e Raupelyte, e explorar o bloqueio.

Bárbara teve contragolpe para abrir 2 a 0 na largada da partida, mas mandou para fora. Se redimiu após linda defesa de peixinho e ataque em bola cruzada para colocar dois de vantagem no placar, com 5 a 3. Carol ampliou no bloqueio.

As lituanas se perderam na parcial, sofrendo bastante com o saque flutuante e o Brasil abriu vantagem tranquila de cinco pontos. A vantagem poderia ser maior caso Carol levantasse melhor em contra-ataque. As rivais reagiram, diminuindo para 12 a 9, mas com Carol e Bárbara bem calmas.

Brasileiras fizeram 2 sets a 0 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Por causa do excessivo calor, a cada pausa, as jogadoras das duas duplas se amparavam de tolhas umedecidas e com gelo no pescoço para resfriar o corpo. Entrosadas e arrasadoras, as brasileiras fecharam o set em saque não devolvido. Festejaram e voltaram a reclamar do clima quente, mostrando a areia quente.

Depois de andarem atrás o tempo todo no primeiro set, as lituanas voltaram com modificação no saque no segundo set e melhoraram, liderando por 4 a 2. A alegria durou pouco e logo veio a virada, com 5 a 4.

Com força e raiva nos ataques, vibração e boas defesas, as brasileiras retomaram o comando da partida. Com bola para fora, as brasileiras abriram importantes 11 a 6. Depois de voltar a e refrescar, desta vez jogando água na cabeça, Carol e Bárbara ampliaram para 15 a 8. Sem perder a concentração em nenhum momento, fecharam com 21 a 14 em ataque de segunda bola de Carol Solberg.