Olimpíadas 2024: Brasileira leva virada de número 1 do mundo e cai nas quartas do taekwondo

A brasileira Maria Clara Pacheco não conseguiu avançar à semifinal da categoria até 57kg do taekwondo nas Olimpíadas 2024. A atleta fez uma luta dura contra a chinesa Luo Zongshi, atual número 1 do ranking mundial, mas, no final, acabou sendo superada pela adversária.

Pacheco entrou bem no combate, no entanto, tinha dificuldades para pontuar por conta da envergadura da chinesa, que era 12 centímetros mais alta. Com isso, a brasileira foi buscando espaço aos poucos e conseguiu acertar o tronco da adversária e marcou o primeiro ponto. Assim, Maria Clara venceu o primeiro round.

No segundo, a chinesa voltou mais solta e conseguiu abrir 3 a 0 sobre a brasileira. No entanto, a Pacheco não desistiu e conseguiu pontuar duas vezes, mas não teve reação para empatar.

No terceiro round, o início começou equilibrado, mas Zongshi logo tomou conta do duelo e acertou dois golpes na cabeça da brasileira e venceu por 6 a 0. No final, a chinesa avançou para a semifinal com um placar de 2 a 1, de virada.

Maria Clara tem 21 anos e ainda pode ir disputar uma medalha de bronze. Para isso, a chinesa terá que avançar para a final. Caso isso ocorra, a brasileira vai para a repescagem e, se vencer, disputa a medalha de bronze.