Olimpíadas 2024: Brasil conquista duas medalhas de prata; confira os resultados do dia

Na quinta-feira olímpica, o Brasil conquistou duas medalhas de prata. Caio Bonfim garantiu a primeira na marcha atlética, um feito significativo para o esporte nacional. No final da tarde, a ginasta Rebeca Andrade alcançou o pódio em Paris, repetindo seu desempenho de Tóquio-2020, ficando atrás da americana Simone Biles.

No judô, as notícias não foram boas. Mayra Aguiar, duas vezes medalhista olímpica, foi eliminada na estreia pela italiana Alice Bellandi, número um do mundo, e não teve chance de disputar a repescagem. Ao sair do ginásio, Mayra, emocionada, chorou e pediu um abraço ao repórter Marcelo Courrege.

VEJA MAIS



Leonardo Gonçalves passou por situação semelhante, sendo derrotado pelo árabe-emiradense Dzhafar Kostoev em sua primeira luta. Confira os resultados do Time Brasil em Paris:

Atletismo - Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na marcha atlética com o tempo de 1h19min09s. Max Batista chegou em 28°, e Matheus Corrêa foi o 39°. No feminino, Érica Sena terminou na 13ª colocação, Viviane Lyra foi a 18ª e Gabriel Souza terminou em 36º;

(REUTERS/Amanda Perobelli) (REUTERS/Amanda Perobelli)

Handebol feminino - O time verde e amarelo foi derrotado para a Holanda, por 31 a 24, e agora tem a classificação ao mata-mata ameaçada;





Surfe - Gabriel Medina está classificado para as semifinais do surfe após vencer outro brasileiro, João Chianca, com a maior nota dia até então, 8.10 pontos. O tricampeão do mundo fez milagre e encontrou as melhores ondas da Polinésia Francesa,

(REUTERS/Carlos Barria) (REUTERS/Carlos Barria)

Judô - Mayra Aguiar e Leonardo Gonçalves foram eliminados em suas respectivas lutas de estreia e sequer tiveram a oportunidade de disputar a repescagem em busca do bronze;

(REUTERS/Kim Kyung-Hoon) (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Hipismo - O Brasil foi desclassificado da prova de saltos por conta de um ferimento no cavalo Nimrode, do cavaleiro Pedro Veniss. O brasileiro havia feito uma boa prova, porém no banho, o fiscal encontrou um sangramento no animal. Em nota, a Confederação Brasileira de Hipismo discordou da decisão e explicou que o ferimento se deu por conta do equipamento utilizado;

(REUTERS/Zohra Bensemra) (REUTERS/Zohra Bensemra)

Tiro esportivo - Geovana Meyer terminou a prova da Carabina 50m 3 posições na 22ª colocação e não se classificou;

(@cbtebrasil) (@cbtebrasil)

Tênis de mesa - Hugo Calderano derrotou o sul-coreano Woojin Jang, por 4 a 0 (11/4, 11/7, 11/5 e 11/6), e colocou o Brasil na semifinal do tênis de mesa pela primeira vez na história;

(REUTERS/Kim Hong-Ji) (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Boxe - A pernambucana Caroline Almeida foi eliminada logo em sua estreia nos Jogos de Paris-2024 para a cazaque Nazym Kyraibay na categoria até 50kg. Na sequência, o Brasil foi representado por Bárbara dos Santos, na categoria até 66kg, porém foi derrotada para a taiwanesa Nien Chin Chen. No fim da tarde, Keno Marley perdeu para o uzbeque Lazizbek Mullojonov na categoria até 92kg e deu adeus aos Jogos de Paris;

(REUTERSIsabel Infantes) (REUTERSIsabel Infantes)

Vôlei feminino - O Brasil não tomou conhecimento da seleção japonesa, venceu por 3 sets a 0 e garantiu de forma antecipada a classificação para o mata-mata olímpico;

(REUTERS/Siphiwe Sibeko) (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Vôlei de praia - A dupla brasileira André e George foi derrotada por Partain e Benesh, dos Estados Unidos, por 2 sets a 1 (21/17,14/21 e 15/8), e agora aguardam outros resultados para conhecer seu destino nos Jogos Olímpicos. Na chave feminina, as brasileiras Ana Patrícia e Duda atropelaram as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti, venceram por 2 sets a 0 (21/17 e 21/10), e se classificaram às oitavas de final de forma invicta;

(REUTERSBernadett Szabo) (REUTERSBernadett Szabo)

Canoagem slalom - Pepê Gonçalves parou nas semifinais do K1 da canoagem slalom. Nas semis, o brasileiro fez o tempo de 147s09, não alcançou o índice e deu adeus à competição;

(REUTERS/Yara Nardi) (REUTERS/Yara Nardi)

Ginástica artística - Rebeca Andrade fez bonito e conquistou a prata no individual geral. A ginasta repetiu o desempenho de Tóquio-2020 e recolocou o Brasil no pódio olímpico. Flávia Saraiva, a outra representante do time verde e amarelo, terminou na 9ª posição.

(REUTERS/Paul Childs) (REUTERS/Paul Childs)

Natação - O time formado por Gabi Roncatto, Mafê Costa, Maria Paula Heitmann e Stephanie Balduccini conseguiu índice para a final olímpica do revezamento 4x200 feminino e terminou a prova na sétima colocação. Na prova dos 50m livre masculino, Guilherme Caribé não conseguiu índice para disputar a semifinal;

(Satiro SodréCBDA) (Satiro SodréCBDA)

Ciclismo BMX Racing feminino - Paola Reis ficou pelo caminho na prova de velocidade do Ciclismo BMX Racing. A brasileira terminou na 15ª colocação nas quartas de final e, na repescagem, sofreu uma queda e não conseguiu passar de fase.

(REUTERS/Agustin Marcarian) (REUTERS/Agustin Marcarian)