Olimpíadas 2024: agenda do Brasil do dia 30/7 terá paraense no boxe, e final de ginástica; confira

Nesta terça-feira (30/7), o Time Brasil terá uma agenda cheia nos Jogos Olímpicos de Paris, iniciando desde as 4h (horário de Brasília). As primeiras competições começam ainda na madrugada, com triatlo, remo, natação e boxe, onde o Pará terá seu representante nas Olimpíadas, Michael Trindade, competindo nas oitavas de final contra o cubano Alejandro Claro.

No surfe, a disputa de brasileiros ainda deve ser definida nesta segunda-feira (29/7), já que as baterias ocorrem até por volta das 23h.

Confira a agenda do Time Brasil na terça-feira (30/7):

Badminton

9h50: Ygor Coelho (BRA) x Jeon Hyeok-Jin (COR)

Basquete

16h: Brasil x Alemanha

Boxe

6h16: Michael Trindade (BRA) x Alejandro Claro (CUB)

15h48: Wanderely Pereira (BRA) x Cedrick Belony-Duliepre (HAI)

16h36: Tatiana Chagas (BRA) x Im Ae-Ji (COR)

Canoagem Slalom

10h: Classificatórias (1ª descida) - Ana Sátila

11h: Classificatórias (1ª descida) - Pepê Gonçalves

12h10: Classificatórias (2ª descida) - Ana Sátila

13h10: Classificatórias (2ª descida) - Pepê Gonçalves

Ciclimo BMX

10h12: Classificatórias - Gustavo Bala Loka

Ginástica Artística

13h15: Final por equipes - Feminino

Handebol

14h: Brasil x França - Feminino

Hipismo

6h: Grand Prix - Dia 1 - Misto - João Victor Oliva (BRA)

Judô

5h40: Categoria até 81kg - Masculino - Guilherme Schimidt (BRA) x Edi Sherifovski (MKD)

6h30: Categoria até 63kg - Feminino - Ketleyn Quadros (BRA) x Cristina Cabaña (ESP)

Natação

6h: Classificatória - Masculino - 200m Borboleta - Nick Albieiro (BRA)

6h15: Classificatória - Masculino - 100m Livre - Marcelo Chierighini (BRA) e Guilherme Caribé (BRA)

6h44: Classificatória - Feminino - 1500m Livre - Beatriz Dizotti (BRA)

8h08: Classificatória - Masculino - 4x200 Livre - Brasil

Remo

4h30: Skiff Simples - Feminino - Quartas de Final - Beatriz Tavares (BRA)

5h10: Skiff Simples - Masculino - Quartas de Final - Lucas Verthein (BRA)

Tiro com arco

7h26: Individual - Feminino - Ana Luiza Caetano (BRA) x Zana Pintaric (ESL)

8h18: Individual - Marcus Vinícius D'Almeida (BRA) x Mykhailo Usach (UCR)

Triatlo

3h: Final - Masculino - Manoel Messias (BRA) e Miguel Hidalgo (BRA)

Vela

7h: Masculino - Classe IQFoil - Mateus Isac

7h: Feminino - Classe 49erFX - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia

7h: Masculino - Andre/George (BRA) x Díaz/Alayo (CUB)

11h: Feminino - Carol/Bárbara (BRA) x Paulikiene/Raupelyte (LIT)

16h: Feminino - Ana Patrícia/Duda (BRA) x Liliana/Paula (ESP)