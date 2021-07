Mayra Aguiar conquista medalha de bronze no judô para o Brasil

Todo atleta tem uma história de superação. E o caso de Mayra Aguiar não foge ao padrão. A judoca brasileira fez apenas duas lutas em todo ano de 2021, depois de precisar fazer uma cirurgia de ligamento no joelho esquerdo e ficar 16 meses sem lutar, mas nem isso a impediu de fazer história nos tatames do Japão, nas Olimpíadas de Tóquio.



Nas oitavas de final, Mayra enfrentou a israelense Lanir e venceu por Ippon, com facilidade, em um duelo que demorou pouco mais de 40 segundos. Na luta seguinte, uma pedreira. A judoca brasileira enfrentou a alemã Wagner, que travou bastante o combate, forçando Mayra a levar faltas e tomar a iniciativa. Com isso, aproveitou uma tentativa de Aguiar para entrar com contra-ataque e pontuar no golden score.



Ainda viva na competição, Mayra lutou contra a russa Aleksandra Babintseva e administrou bem, levando a vitória após sua adversária sofrer três punições e se classificando assim para a decisão da medalha de bronze na categoria até 78kg.



Na grande decisão, a adversária foi a coreana Hyunji Yoon, que tentou entrar golpe na brasileira, que travou e imobilizou até ganhar o Ippon e definir a terceira colocação.



Com a conquista, Mayra se torna a primeira brasileira a conquistar medalhas em três edições consecutivas de jogos olímpicos: bronze em Londres 2012, bronze no Rio de Janeiro 2016 e bronze em Tóquio 2020.



Esta foi a 24a medalha conquistada pelo Judô para o Brasil, sendo a modalidade individual mais vitoriosa do país em todos os jogos Olímpicos.