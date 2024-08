Keno Marley perde para lutador do Uzbequistão e desperdiça chance de medalha no boxe

O boxeador brasileiro Keno Marley foi eliminado dos Jogos Olímpicos de Paris após perder por pontos para o usbeque Lazizbek Mullojonov, em uma decisão unânime dos jurados (5 a 0). O combate, realizado em três assaltos, marcou a despedida de Keno da competição na categoria até 92 quilos.

Com a derrota, Keno, de 23 anos, repetiu o desempenho dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quando também ficou a uma vitória da conquista de um lugar no pódio.

Mullojonov, um canhoto habilidoso, encontrou rapidamente a distância adequada e acertou dois bons golpes com a mão esquerda logo no início da luta. Keno, no entanto, conseguiu se recuperar e passou a lutar no contra-ataque, acertando bons ganchos que equilibraram a disputa.

VEJA MAIS

No segundo assalto, o brasileiro pareceu sentir o desgaste físico e não conseguiu responder aos ataques do adversário. Como um alvo fixo, Keno acabou perdendo o segundo round.

No round final, Mullojonov administrou sua vantagem e ainda aumentou o ritmo nos últimos instantes, garantindo a vitória e a vaga na semifinal.

Apesar da eliminação de Keno, o boxe brasileiro ainda mantém esperanças de medalha em Paris-2024. Bia Ferreira, na categoria 60 kg, já garantiu um lugar no pódio ao chegar à semifinal. Ela enfrentará a irlandesa Kellie Harrington no sábado, uma reedição da final olímpica de Tóquio, em 2021, onde Bia foi derrotada.

Além de Bia Ferreira, os pugilistas Wanderley Pereira (categoria até 80 quilos) e Lucielen Romeu (57 quilos) ainda estão na disputa e têm chances de medalha para o Brasil.