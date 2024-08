Judô nas Olimpíadas: veja que horas Beatriz Souza pode ganhar a medalha de ouro

A atleta brasileira Beatriz Souza venceu a francesa Romane Dicko, número 1 do ranking mundial, nas semifinais do judô na categoria 78+ e agora disputa a medalha de ouro em Paris. Bia venceu a francesa com um ippon durante o Golden Score.

Que horas é a final do judô feminino?

Beatriz Souza disputa com israelense Raz Hershko na decisão. Uma medalha já temos garantida! A luta será às 12h20 desta sexta-feira (02/08), horário de Brasília (DF).

Antes de bater a francesa Romane Dick, Beatriz Souza tinha vencido duas lutas. Venceu a nicaraguense Izayana Marenco após ippon com poucos segundos. Depois, levou a melhor sobre a sul-coreana Kim Hayun em duelo eletrizante.

Quem é a judoca brasileira Beatriz Souza

A judoca brasileira tem 26 anos, disputa na categoria 78+ e viveu a frustração de não ter conseguido disputar as Olimpíadas de Tokio. Bia foi escolhida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como a melhor do ano em sua modalidade em 2023, seguindo os passos do pai, que também foi atleta do judô.

Paulista de Itariri e criada em Peruíbe, cidades de São Paulo, Bia começou ainda criança no judô, em um clube do litoral paulista. Tinha como inspiração o atleta Poseidonio de Souza, que lutou por anos e participou de vários campeonatos. Hoje atleta do Pinheiros, ela também passou pelo Palmeiras.

Atualmente, a judoca faz faculdade de Administração e chegou a Paris com um currículo recheado: as medalhas de vice-campeã mundial em 2022 e medalha de ouro no Grand Slam de Baku (Azerbaijão) no ano passado. Em 2023, ela também foi ouro Pan-Americano de Judô de Calgary (Canadá) em 2023, ouro no Open de Varsóvia (Polônia), prata no de Perth (Austrália), e também trouxe para casa o bronze no Pan de Santiago (Chile).