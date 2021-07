Ginastas do Brasil garantem vagas em três finais nos Jogos Olímpicos

A ginástica artística do Brasil garantiu três vagas nas finais dos Jogos Olímpicos em Tóquio, neste sábado (24). Arthur Zanete nas argolas e Caio Souza conquistou vagas nas finais de salto e individual geral, além de Diogo Soares no individual geral. Já na classificação por equipes o Brasil não avançou, terminando na nona posição.

As decisões das argolas e do salto estão marcadas para a próxima quarta-feira (2), com início às 5h (horário de Brasília). Já a disputa de ginasta mais completo dos jogos inicia às 5h15, também no dia 2.

O ginasta Arthur Zanetti terminou a fase classificatória na quinta colocação com 14,900 pontos, ficando atrás do grego Eleftherios Petrounias, o chinês Liu Yang, o francês Samir Ait Said, o turco Ibrahim Colak. O brasileiro busca uma inédita terceira medalha olímpica.

Caio Souza vem chegando em finais de mundiais e nos Jogos Olímpicos cravou duas finais em sua primeira vez na competição, uma delas a de atleta mais completo. Caio ficou na 18ª posição com 84,298 pontos. A outra final de Caio é no salto.

O caçula da equipe verde e amarela, Diogo Soares conquistou a última vaga na final individual com 81,332 pontos, ficando na 36ª posição, porém ficou com uma das vagas por ter o limite de dois atletas por país na grande final.