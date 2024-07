Ex-BBB Paulo André desembarca em Paris para disputar as Olimpíadas

Na manhã desta segunda-feira (29/7), mais um atleta brasileiro desembarcou na Cidade Luz. Paulo André, ex-participante do BBB, compartilhou em suas redes sociais a chegada à capital francesa e o credenciamento para as Olimpíadas de 2024.

"Muito feliz em estar aqui, mais um sonho realizado. Desde os meus 14 anos eu sonho com momentos como este e a hora chegou. Finalmente posso dizer: ESTOU NA MINHA SEGUNDA OLIMPÍADA! Agradeço a Deus por me colocar aqui. Espero aproveitar cada momento e dar 200% de mim. Deus é fiel!”, escreveu o velocista em uma publicação no Instagram.

Nos storys, Paulo André também publicou vídeos a caminho da Vila Olímpica, comemorando sua participação nos Jogos Olímpicos e desejou que todos os seus fãs pudessem sentir a mesma emoção. Em suas publicações, ele também mostrou um pouco da Vila Olímpica, incluindo o prédio onde os brasileiros estão hospedados e parte do uniforme oficial do time Brasil.

Conhecido como PA no BBB 22, Paulo André foi convocado para representar o Time Brasil nas provas de 100 metros rasos e no revezamento 4x100 metros. A prova dos 100 metros acontecerá no dia 3 de agosto, enquanto a primeira rodada do revezamento 4x100 metros está marcada para o dia 9 de agosto.