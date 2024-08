Cubano ouro na luta greco-romana e pentacampeão olímpico faz história em Paris

Mijaín López, de 41 anos, alcançou na última terça-feira (6), em Paris, um feito inédito nos Jogos Olímpicos. Na final da categoria acima de 130kg, o lutador cubano venceu o chileno Yasmani Acosta por 6 a 0, garantindo sua quinta medalha de ouro olímpica consecutiva. Essa foi a última luta da carreira de López, que já havia anunciado antes dos Jogos que se aposentaria após a competição.

Ao conquistar o ouro pela quinta vez seguida, Mijaín López superou os recordes de Michael Phelps e Carl Lewis, que ganharam medalhas de ouro em quatro Olimpíadas consecutivas.

Mijain Lopez tira os sapatos em um ato simbólico de despedida. (Punit Paranjpe / AFP)

Quem é Mijaín López?

Mas quem é esta lenda de uma categoria pouco conhecida de quem acompanha esportes? O que faz dele um 'monstro' das lutas e um dos maiores esportistas da história recente de seu país? O Portal Esporte News Mundo decidiu mostrar um pouco da trajetória do lutador

Nascido em 1982, na cidade de Entronque de Herradura, Mijaín López rapidamente se destacou como um talento da luta greco-romana e, em 2004, participou de seus primeiros Jogos Olímpicos, em Atenas, onde conseguiu o quinto lugar na divisão até 130kg. Dali em diante, nunca mais pararia de frequentar o lugar mais alto do pódio

O primeiro dos cinco ouros do cubano veio em Pequim-2008, derrotando na final o lituano Mindaugas Mizagaitis. Quatro anos depois, em Londres, veio o bicampeonato para López, desta vez vencendo o estoniano Heiki Nabi, e no Rio-2016, o tri do cubano, que passou pelo turco Riza Kayaalp.

Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, a supremacia do wrestler se consolidou com a quarta medalha de ouro consecutiva, vencendo na final o georgiano Iakobi Kajaia. E este ano, em Paris, mostrou do alto de seus 41 anos que é o rei da luta greco-romana em sua categoria com a quinta conquista, onde Acosta se tornou mais um adversário a cair diante do cubano.

Outras conquistas

Porta-bandeira de Cuba em Paris 2024, Mijaín López é, ainda, pentacampeão mundial e pentacampeão do Pan-Americano.