Com três ouros, nadador Gabrielzinho é eleito o destaque das Paralimpíadas de Paris 2024

Com três medalhas de ouro conquistadas nas Paralimpíadas de Paris de 2024, o nadador brasileiro Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, foi eleito pela principal rede televisiva da França como a estrela dos Jogos Paralímpicos de Paris. O atleta mineiro de 22 anos, que encantou a todos com seu carisma e conquistas, se tornou uma celebridade na capital francesa e foi reconhecido como o grande nome do torneio deste ano.

Convidado a participar do programa da France2, Gabrielzinho foi apresentado como o “Pelé das piscinas brasileiras” e foi ovacionado pelo seu desempenho em Paris. Apelidado de “dolphin” (golfinho) pelos franceses, o brasileiro se firmou como um fenômeno tanto dentro quanto fora das águas da cidade.

“Nem se eu sonhasse eu acho imaginaria viver isso tudo. Eu sonhava de conhecer Paris desde que eu me entendo por gente, eu acho. E chegar aqui e ser reconhecido, fotos e mais fotos… Fui assistir à competição na arquibancada, muita foto, muita loucura, muita animação, muito carinho. Não existem palavras para agradecer”, comentou o brasileiro, sobre o seu sucesso.

Na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas, neste domingo (8), Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador de Paris 2024, destacou Gabrielzinho como um dos principais destaques dos Jogos. Com três medalhas de ouro no peito, o nadador deixou Paris com ainda mais destaque de quando chegou.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)