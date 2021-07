Chinesa do tiro esportivo conquista a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Saiu a primeira medalha dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No tiro esportivo, a chinesa Yan Qian, venceu na categoria carabina de ar de 10m. De quebra, a atleta também bateu o recorde olímpico da prova, com 251.8 pontos. Anastasia Galashina (Comitê Olímpico Russo) ficou com a medalha de prata.

A atleta russa liderou a prova durante bom tempo, mas viu a chinesa a ultrapassar no fim. A diferença entre as duas foi de apenas 0,7 décimos. Nina Christen, da Suíça, fechou o pódio com a medalha de bronze e 230,6 pontos somados.

A noite desta sexta-feira no Brasil, manhã no Japão, começou de maneira ruim para o Brasil. Nathalie Moellhausen, esperança de medalha na esgrima, foi eliminada logo na primeira rodada e está fora dos Jogos. No Handball, a equipe brasileira perdeu para a Noruega. No entanto, Aghata e Duda brilharam nas areias do Japão e conseguiram a primeira vitória no vôlei de praia.