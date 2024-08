Brasil vence Polônia por 3 sets a 0 e se classifica como melhor campanha no vôlei feminino

O Brasil garantiu a classificação para as quartas de final do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, após vencer a Polônia por 3 sets a 0. Com essa vitória, a seleção brasileira assegurou a liderança do Grupo B e melhor campanha da competição.

As parciais foram 25 Brasil x 21 Polônia no 1º set; 38 x 36 no 2º e 25 x 14 para as brasileiras no último set. Nas quartas-de-final, as brasileiras vão encarar a República Dominicana.

A equipe feminina de vôlei do Brasil iniciou a campanha olímpica com uma vitória tranquila sobre o Quênia, vencendo por 3 sets a 0. Em seguida, enfrentou o Japão, considerado um adversário mais desafiador, já que foi o time que eliminou o Brasil na VNL. No entanto, a seleção de Zé Roberto Guimarães superou as japonesas sem dificuldades, novamente por 3 sets a 0.

VEJA MAIS

A Polônia também vinha de duas vitórias, mas, ao contrário do Brasil, perdeu um set em sua estreia contra o Japão, vencendo por 3 sets a 1, e derrotou o Quênia por 3 sets a 0. Antes da partida decisiva, a seleção polonesa ocupava a segunda posição do grupo.

Com o triunfo sobre a Polônia, o Brasil segue forte e confiante na busca pela medalha de ouro. Vamos torcer e acompanhar!