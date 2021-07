Futebol feminino: Brasil vence a Zâmbia e enfrenta o Canadá nas quartas de final

O Seleção Brasileira feminina de futebol venceu a Zâmbia por 1 a 0, nesta terça-feira (27), pela terceira rodada da fase de grupos nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

O primeiro e único gol foi marcado por Andressa Alves em cobrança de falta no primeiro tempo, no mesmo lance que gerou a expulsão da zagueira Mweemba em Saitama.

Com o resultado combinado à goleada por 8 a 2 da Holanda sobre a China, a seleção brasileira avança para as quartas de final como segunda colocada do Grupo F com sete pontos.

O adversário das quartas de final será o Canadá, segundo lugar do Grupo E. O duelo será na sexta-feira (30), às 5h, em Miyagi.