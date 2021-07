Boxe: Hebert Conceição desbanca chinês e avança para as quartas de final em Tóquio

O peso médio Hebert Conceição se tornou o quarto brasileiro a se classificar nas quartas de final do boxe olímpico, logo na estreia desta quinta-feira (29) contra o chinês Erbieke Tuoheta. O brasileiro venceu o combate por decisão da arbitragem. E agora ele encara o Abilkhan Amankul do Cazaquistão nas quartas de final no próximo domingo (01) às 6h18 (De Brasília).

A disputa foi acirrada no primeiro round, Tuoheta devolveu os os golpes de Hebert, mas esse, por sua vez foi mais atuante com as tentativas de soco. Por isso a sua pro-atividade foi interpretada pelos juízes, como um desempenho melhor que o chinês. E por decisão unânime, o boxeador brasileiro venceu nos primeiros três minutos.

Já no segundo round, o chinês foi mais enérgico, começando com uma boa série de golpes nas duas oportunidades que teve. Com isso, a vitória do round foi dada ao Tuoheta com três dos cinco árbitros votando a seu favor.

O terceiro e último round foi cheio de tensão, isso porque o chinês foi mais agressivo, mas o brasileiro conseguiu chegar em pé de igualdade no minuto final. Só que apenas dois árbitros ficaram a favor de Hebert, a decisão foi muito dividida, mas no geral a primeira luta pesou muito e o brasileiro saiu das oitavas de final com a vitória.