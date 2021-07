Boxe: brasileiro Keno Machado vence na estreia e avança para as quartas de final das Olimpíadas

Com apenas 21 anos, o campeão das Olimpíadas da Juventude 2018, Keno Marley Machado já começou nocauteando os obstáculos na madrugada desta quarta-feira (28) em Tóquio. Na categoria meio-pesado o brasileiro ganhou com a pontuação de 20 a 18 (quatro vezes) e 20 a 17, a última nota destoou das dos demais árbitros, mas não atrapalhou vitória. E Keno avançou para as quartas de final, na qual luta na próxima sexta-feira (30).

Ele nem deu espaço para o adversário, dando logo um soco forte de direita que derrubou o chinês Chen Daxiang no fim do primeiro round. Apesar do oponente não ter facilitado, pois tinha uma boa base e defesa, só tendo dado uma brecha bem no final, o que Keno soube aproveitar muito bem.

Já no segundo round o brasileiro também não cedeu a vantagem, e ele acabou ganhando por decisão da arbitragem. O lutador chinês não pôde continuar lutando, devido ao ferimento supercílio, causado por um golpe certeiro de direita. E Keno ganhou por nocaute técnico seguindo para as quartas de final. Onde enfrentará o britânico Banjamin Whittaker na sexta-feira (30) às 1h24 (De Brasília).