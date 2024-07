'Besuntado de Tonga' da Rio 2016 vai disputar as Olimpíadas? Veja o que aconteceu com ele

Pita Taufatofua, atleta do arquipélago de Tonga que ficou mundialmente conhecido após desfilar besuntado de óleo de coco na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, anunciou que está fora das Olimpíadas de Paris.

O tonganês foi apelidado de "Besuntado de Tonga" e virou figurinha carimbada nos jogos, mas lamentou, por uma postagem nas redes sociais, que não conseguiu a classificação para este ano nem no Taekwondo e nem na canoagem, modalidades que disputou vagas olímpicas.

"Desculpe, Paris, os cinco galões de óleo de coco extra virgem que tenho estocado vão ter que esperar", escreveu o atleta de 40 anos na publicação.

Nos jogos de 2016, realizados no Brasil, Pita foi o único representante do país no Taekwondo. Ele lutou na categoria peso pesado e terminou a competição na 11ª colocação. O atleta também esteve presente nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021, onde obteve desempenho melhor do que na edição anterior.

Ele também fez uma participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, em 2018, onde participou do Ski Cross-country.

Além dos Jogos Olímpicos, o atleta possui um histórico de ativismo reconhecido pelo Unicef (Fundo para Crianças das Nações Unidas).

Após a erupção do vulcão Tonga-Hunga Ha'Apai, em Tonga, ele realizou diversos trabalhos voluntários e virou embaixador do órgão. Em 2018, a erupção gerou um tsunami que chegou a atingir o Alasca.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)