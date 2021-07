Alison dos Santos se classifica para semifinal dos 400m com barreira nas Olimpíadas

Esperança de medalha para o Brasil no atletismo, Alison dos Santos se classificou para a semifinal dos 400m com barreira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No primeiro dia de atletismo da Olimpíada, o brasileiro fez boa prova e chegou na segunda colocação sem fazer muito esforço.

Ouro no Pan-Americano de Lima, Alison é um dos principais nomes do atletismo brasileiro na atualidade. O brasileiro também foi prata no Mundial de revezamentos deste ano. Na primeira prova desta Olimpíada, fez o tempo de 48s42 e ainda dosou o gás para as próximas fases.