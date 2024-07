Atletas pulam em camas ‘anti-sexo’ da Vila Olímpica para ‘testar’ resistência; Vídeo

A Vila Olímpica está ficando agitada com a chegada dos atletas para os Jogos de Paris 2024, que começa oficialmente na próxima sexta-feira (26/7). O assunto da vez são as camas dos atletas compostas de papelão e supostamente “anti-sexo”, modelo que já havia sido utilizado em Tóquio 2021.

Alguns atletas que já estão instalados na Vila Olímpica, resolveram filmar seus testes de resistência nas camas. O ginasta Rhys McClenaghan, da Irlanda, e o nadador Tom Daley, da Inglaterra, foram alguns dos que viralizaram com os vídeos de testes nos móveis olímpicos.

Veja:

VEJA MAIS

McCleneghan, por fim, reconheceu que, mesmo sendo de papelão, a mobília não é tão frágil. “Quando os testei da última vez, eles resistiram aos meus testes. Talvez eu não tenha sido vigoroso o suficiente, no entanto… Não, eles passam no teste. É falso, fake news”, escreveu na legenda do vídeo.

Segundo a fabricante das camas utilizada em Tóquio 2021, a Airwave, apesar da escolha pelo material ecológico, as camas são resistentes e não desmontariam mesmo se utilizadas durante atos sexuais, contanto que apenas duas pessoas estejam envolvidas na ação.