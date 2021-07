Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio desta segunda-feira (26)

Badminton

00h40 - Fabiana Silva (BRA) x Marija Ulitina (UCR) | Rodada 2

02h00 - Ygor Coelho (BRA) x Georges Julien Paul (IMU) | Rodada 2

06h00 - Individual (feminino) | Fase de grupos

06h00 - Duplas (masculino) | Fase de grupos

06h00 - Individual (masculino) | Fase de grupos

06h00 - Duplas (feminino) | Fase de grupos

06h00 - Duplas (misto) | Fase de grupos

22h00 - Individual (feminino) | Fase de grupos

22h00 - Duplas (misto) | Fase de grupos

22h00 - Duplas (feminino) | Fase de grupos

22h00 - Individual (masculino) | Fase de grupos

22h00 - Duplas (masculino) | Fase de grupos

Basquete 3x3 masculino

00h00 - Sérvia x Japão | Rodada 9

03h00 - Japão x Rússia | Rodada 10

03h25 - Letônia x Sérvia | Rodada 10

06h40 - Holanda x Bélgica | Rodada 11

07h05 - Polônia x China | Rodada 11

10h00 - Rússia x Letônia | Rodada 12

10h25 - Holanda x Polônia | Rodada 12

Basquete 3x3 feminino

02h00 - Romênia x Rússia | Rodada 10

02h25 - Itália x Japão | Rodada 10

05h30 - França x Mongólia | Rodada 11

05h55 - Itália x EUA | Rodada 11

09h00 - EUA x China | Rodada 12

09h25 - França x Rússia | Rodada 12

Basquete masculino

01h40 - Argentina x Eslovênia | Rodada 1

09h00 - Japão x Espanha | Rodada 1

Basquete feminino

05h20 - Sérvia x Canadá | Rodada 1

22h00 - Japão x França | Rodada 1

Boxe

00h36 - Peso médio (masculino) | Primeira rodada 1

01h39 - Peso pena (feminino) | Oitavas 1

05h00 - Peso mosca (masculino) | Primeira rodada 2

06h36 - Peso médio (masculino) | Primeira rodada 2

07h54 - Peso pena (Feminino) | Oitavas 2 (+BRA)

23H00 - Peso meio-médio (Masculino) | Oitavas 1

Canoagem Slalom

02h00 - C1 (masculino) | Semifinal

03h45 - C1 (masculino) | Final

Ciclismo Mountain Bike

03h00 Cross-country (masculino) | Final (+BRA)

Esgrima

01h35 - Sabre individual (feminino) | Oitavas de final

02h25 - Florete individual (masculino) | Oitavas de final

03h25 - Sabre individual (feminino) | Quartas de final

03h50 - Florete individual (masculino) | Quartas de final

06h00 - Sabre individual (feminino) | Semifinal

06h50 - Florete individual (masculino) | Semifinal

07h50 - Sabre individual (feminino) | Disputa do bronze

08h15 - Florete individual (masculino) | Disputa do bronze

08h45 - Sabre individual (feminino) | Final

09h10 - Florete individual (masculino) | Final

23h25 - Espada por equipes (feminino) | Quartas de final

Ginástica Artística

07h00 - Equipes (masculino) | Final

Handebol masculino

02h15 - Egito x Dinamarca | Rodada 2

04h15 - Espanha x Noruega | Rodada 2

07h30 - Bahrein x Portugal | Rodada 2

09h30 - Japão x Suécia | Rodada 2

Handebol feminino

21h00 - Japão x Montenegro | Rodada 2

23h00 - Brasil x Hungria | Rodada 2

Hóquei sobre grama feminino

00h15 - Austrália x China | Rodada 2

06h30 - África do Sul x Grã-Bretanha | Rodada 2

07h00 - Argentina x Espanha | Rodada 2

08h45 - Japão x Nova Zelândia | Rodada 2

09h15 - Alemanha x Índia | Rodada 2

Hóquei sobre grama masculino

21h30 - Argentina x Austrália | Rodada 3

22h00 - Índia x Espanha | Rodada 3

23h45 - Japão x Nova Zelândia | Rodada 3

Judô

00h40 - Até 57kg (feminino) | Oitavas de final

00h40 - Até 73kg (masculino) | Oitavas de final

01h40 - Até 57kg (feminino) | Quartas de final

01h40 - Até 73kg (masculino) | Quartas de final

05h00 - Até 57kg (feminino) | Repescagem

05h20 - Até 57kg (feminino) | Semifinal

05h40 - Até 73kg (masculino) | Repescagem

06h00 - Até 73kg (masculino) | Semifinal

06h20 - Até 57kg (feminino) | Disputa do bronze

06h40 - Até 57kg (feminino) | Final

06h50 - Até 73kg (masculino) | Disputa do bronze

07h10 - Até 73kg (masculino) | Final

23h00 - Até 63kg (feminino) | Primeira rodada

23h00 - Até 81kg (masculino) | Primeira rodada

23h10 - Até 81kg (masculino) | Segunda rodada

23h35 - Até 63kg Ketleyn Quadros (BRA) x Cergia David (HON) | Primeira rodada

Levantamento de Peso

01h50 - Até 55kg (feminino) | Grupo B

07h50 - Até 55kg (feminino) | Final

23h50 - Até 59kg (feminino) | Grupo B

23h50 - Até 64kg (feminino) | Grupo B

Natação

00h05 - 4 x 100m livre (masculino) | Final

07h02 - 200m livre (feminino) | Classificatórias

07h29 - 200m borboleta (masculino) | Classificatórias (+BRA)

07h56 - 200m medley (feminino) | Classificatórias

08h32 - 1500m livre (feminino) | Classificatórias (+BRA)

22h30 - 200m livre (feminino) | Semifinal

22h43 - 200m livre (masculino) | Final

22h51 - 100m costas (feminino) | Final

22h59 - 100m costas (masculino) | Final

23h17 - 100m peito (feminino) | Final

23h35 - 200m borboleta (masculino) | Semifinal

23h58 - 200m medley (feminino) | Semifinal

Polo Aquático feminino

02h00 - EUA x China | Rodada 2

03h30 - Rússia x Hungria | Rodada 2

06h20 - Austrália x Holanda | Rodada 2

07h50 - Espanha x Canadá | Rodada 2

Polo Aquático masculino

22h00 - África do Sul x EUA | Rodada 2

23h30 - Montenegro x Espanha | Rodada 2

Remo

20h30 - Skiff simples (masculino) | Semifinal C/D

20h50 - Skiff simples (feminino) | Semifinal C/D

21h10 - Skiff duplo peso-leve (masculino) | Final C

21h22 - Skiff duplo peso-leve (feminino) | Final C

21h34 - Skiff quádruplo (masculino) | Final B

21h46 - Skiff quádruplo (feminino) | Final B

21h58 - Skiff quádruplo (masculino) | Final

22h10 - Skiff quádruplo (feminino) | Final

22h30 - Dois sem (masculino) | Semifinal

22h58 - Dois sem (feminino) | Semifinal

23h18 - Skiff duplo peso-leve (masculino) | Semifinal

23h38 - Skiff duplo peso-leve (feminino) | Semifinal

Rúgbi

04h30 - Grã-Bretanha x Japão | Rodada 2

05h00 - Fiji x Canadá | Rodada 2

05h30 - Nova Zelândia x Argentina | Rodada 2

06h00 - Austrália x Coreia do Sul | Rodada 2

06h30 - EUA x Irlanda | Rodada 2

07h00 - África do Sul x Quênia | Rodada 2

21h00 - Canadá x Japão | Rodada 3

21h30 - Fiji x Grã-Bretanha | Rodada 3

22h00 - Argentina x Coreia do Sul | Rodada 3

22h30 - Nova Zelândia x Austrália | Rodada 3

23h00 - Quênia x Irlanda | Rodada 3

23h30 - África do Sul x EUA | Rodada 3

Saltos Ornamentais

03h00 - Plataforma 10m sincronizado (masculino) | Final

Skate

00h25 - Street (feminino) | Final

Softbol

02h30 - Canadá x Itália | Rodada 5

08h00 - México x Austrália | Rodada 5

Surfe

19h00 - Individual (masculino) | Quartas de final

21h24 - Individual (feminino) | Quartas de final

23h48 - Individual (masculino) | Semifinal

02h00 - Até 67kg (feminino) | Quartas de final

02h15 - Até 80kg (masculino) | Quartas de final

04h00 - Até 67kg (feminino) | Semifinal

04h15 - Até 80kg (masculino) | Semifinal

07h00 - Até 67kg (feminino) | Repescagem

07h15 - Até 80kg (masculino) | Repescagem

08h30 - Até 67kg (feminino) | Disputa do bronze

08h45 - Até 80kg (masculino) | Disputa do bronze

09h30 - Até 67kg (feminino) | Final

09h45 - Até 80kg (masculino) | Final

22h00 - Acima de 67kg (feminino) | Oitavas de final

22h15 - Acima de 80kg (masculino) | Oitavas de final

Tiro com Arco

01h45 - Equipes (masculino) | Quartas de final

03h17 - Equipes (masculino) | Semifinal

04h15 - Equipes (masculino) | Disputa do bronze

04h40 - Equipes (masculino) | Final

21h30 - Individual (masculino) | Primeira rodada 1

21h56 - Individual (feminino) | Primeira rodada 1

22h22 - Individual (masculino) | Segunda rodada 1

22h35 - Individual (feminino) | Segunda rodada 1

Tiro Esportivo

02h50 - Skeet (feminino) | Final

03h50 - Skeet (masculino) | Final

21h00 - Pistola de ar 10m por duplas (misto) | Classificatórias

23h00 - Pistola de ar 10m por duplas (misto) | Final

Triatlo

18h30 - Individual (feminino) | Final (+BRA)

Tênis

23h00 - Duplas (feminino) | Oitavas de final

23h00 - Simples (feminino) | Oitavas de final

23h00 - Duplas (masculino) | Quartas de final

23h00 - Duplas (feminino) | Quartas de final

23h00 - Simples (masculino) | Segunda rodada

Tênis de Mesa

02h30 - Simples (feminino) | Terceira rodada

02h30 - Simples (masculino) | Terceira rodada

08h00 - Duplas (misto) | Disputa do bronze

09h00 - Duplas (misto) | Final

22h00 - Simples (masculino) | Terceira rodada (+BRA)

22h00 - Simples (feminino) | Terceira rodada

Vela

00h05 - RS:X (feminino) | 4ª, 5ª e 6ª regatas (+BRA)

00h05 - Laser (masculino) | 3ª e 4ª regatas (+BRA)

02h35 - Laser radial (feminino) | 3ª e 4ª regatas

03h05 - RS:X (masculino) | 4ª, 5ª e 6ª regatas

Vôlei masculino

02h20 - Polônia x Itália | Rodada 2

04h25 - França x Tunísia | Rodada 2

07h40 - Japão x Canadá | Rodada 2

09h45 - Brasil x Argentina | Rodada 2

Vôlei feminino

21h00 - Rússia x Argentina | Rodada 2

23h05 - China x EUA | Rodada 2

Vôlei de praia feminino

00h00 - Pavan/Melissa (CAN) x Sude/Borger (ALE) | Rodada 2

04h00 - Huberli/Betschart (SUI) x Hermannova/Slukova (RTH) | Rodada 2

08h00 - Ishii/Murakami (JAP) x Ludwig/Kozuch (ALE) | Rodada 2

09h00 - Vergé-Dépré/Heidrich (SUI) x Stam/Schoon (HOL) | Rodada 2

21h00 - April/Alix (EUA) x Liliana/Elsa (ESP) | Rodada 2

23h00 - Bansley/Brandie (CAN) x Gallay/Pereyra (ARG) | Rodada 2

Vôlei de praia masculino

03h00 - Leshukov/Semenov (RUS) x McHugh/Schumann (AUS) | Rodada 2

05h00 - Perusic/Schweiner (RTH) x Plavins/Tocs (LET) | Rodada 1

10h00 - Mol A/Sorum C (NOR) x Herrera/Gavira (ESP) | Rodada 2

02h00 - Gottsu/Shiratori (JAP) x Nicolai/Lupo (ITA) | Rodada 2