Abner Teixeira perde para cubano, mas garante medalha de bronze para o Brasil

O sonho do ouro acabou, mas Abner Teixeira não termina os Jogos Olímpicos de Tóquio sem conquista. O paulista de Osasco encarou o cubano Julio La Cruz por uma vaga na decisão dos pesados, mas acabou derrotado por decisão dividida, dando adeus a possibilidade do ouro, mas levando a medalha de bronze para o Brasil.



Na primeira rodada, o brasileiro passou por Cheavon Clark, da Grã Bretanha, e venceu por decisão dividida. Nas quartas de final, veio a vitória contra o atleta da Jordânia Hussein Iashaish, também por 4x1, se classificando para as semifinais e garantindo pelo menos a medalha de bronze, conquistada na manhã desta terça-feira (03).