Novo líder do Brasileiro, Inter bate recordes com Abel Braga

Muito criticado em suas últimas passagens por Flamengo, Cruzeiro e Vasco, Abel Braga vem dando a volta por cima no Internacional. Campeão da Libertadores e do Mundial em 2006 com o Colorado, o treinador está em sua sexta passagem pelo clube e já alcança novos recordes e marcas.

A goleada dessa quarta-feira, sobre o São Paulo, por 5 a 1, que colocou os gaúchos na liderança do Campeonato Brasileiro, foi a maior já sofrida pelo Tricolor dentro do Morumbi. Esse foi também o maior placar da história do confronto entre os dois times.

O triunfo foi o 7º consecutivo no Brasileiro, a maior marca do Inter na era dos pontos corridos e a segunda da história, ficando atrás apenas do time de 1978, recordista com oito vitórias seguidas. Número que os comandados de Abel podem igualar na próxima rodada, quando irão encarar o Grêmio no clássico estadual.