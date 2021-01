Nova narradora da Globo, Renata Silveira é diagnosticada com covid-19: 'Entrei para a estatística'

Uma das grandes contratações para o ano de 2021 no Grupo Globo, a narradora Renata Silveira teve sua estreia adiada por conta de um problema inesperado: ela contraiu o vírus Covid-19.

Através de sua conta no Instagram, Renata fez o comunicado oficial e revelou que 'entrou para a estatística' da doença no Brasil, que já infectou 7.8 milhões de pessoas e vitimou pouco mais de 200 mil pessoas no país.

Confira a tabela de classificação do Brasileirão Série A- Muitas pessoas me perguntando quando vão me ver na TV, quando vou narrar o primeiro jogo, por isso, estou aqui para falar que entrei para a estatística. Testei positivo para Covid. Pois é, mesmo tomando todos os cuidados, não teve jeito - afirmou.

No entanto, Renata aproveitou para tranquilizar seus fãs. Ela afirmou que está em isolamento e perdeu apenas o olfato e o paladar, mas que está na reta final da doença.

- Estou isolada no quarto em casa, e estou super bem. Apenas perdi o paladar e o olfato. De resto, tudo normal, e já estou na reta final. Já já vocês vão me ver trabalhando e narrando. Tô aproveitando esse momento para estudar, acompanhar os jogos e descansar também - concluiu.