Neymar vai ao CT Rei Pelé para fazer tratamento e Santos continua 'intertemporada'

A eliminação na semifinal do Campeonato Paulista deixou o Santos sem jogos por três semanas, que servirão para o técnico Pedro Caixinha definir a equipe a utilizar no Brasileirão e, ao mesmo tempo, recuperar Neymar, que mais uma vez fez reabilitação no CT Rei Pelé.

O craque foi desfalque decisivo na semifinal com o Corinthians. Sem o camisa 10, o Santos não conseguiu segurar o rival fora de casa e acabou caindo com 2 a 1. Na ocasião, Neymar ficou no banco de reservas incentivando os companheiros. Nesta quinta, enquanto o time fez atividades táticas no gramado, ele ficou entregue ao departamento médico.

Sorridente e solícito, porém, Neymar deixou a rotina de recuperação de lado por alguns minutos para fazer a alegria de crianças do CIEESH (Centro Interdisciplinar de Educação Especial Simone Horcel) que foram convidadas pelo presidente Marcelo Teixeira para acompanhar o treino dos ídolos.

Neymar deu autógrafos e tirou fotos com as crianças, assim como outros companheiros do elenco, como Tiquinho Soares e Guilherme, solicitados por virem anotando muitos gols para a alegria dos jovens.

Caixinha sabe que perderá algumas peças com a Data Fifa, e usa o tempo livre para entrosar seu "novo Santos" para o Brasileirão. A estreia será no dia 30 de março, em visita ao Vasco e, até lá, algumas modificações podem ocorrer com tantas opções do meio para a frente para encaixar, casos de Zé Rafael, Rolheiser, Gabriel Verón e até mesmo o jovem Deivid Washington.