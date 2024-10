Neymar retorna aos gramados pelo Al-Hilal nesta segunda-feira (21), após um ano afastado

Após passar um ano longe dos campos por conta de uma grave lesão no joelho, Neymar está pronto para fazer seu aguardado retorno. O craque brasileiro deve entrar em campo nesta segunda-feira (21), às 13h (horário de Brasília), na partida entre Al-Hilal e Al-Ain, válida pela Champions League da Ásia.

A expectativa pelo retorno do jogador movimentou as redes sociais, com a hashtag #NeyDay alcançando os Trending Topics do X (antigo Twitter) nesta manhã.

Neymar não joga desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e nos meniscos durante uma partida pela Seleção Brasileira contra o Uruguai, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Desde então, o atacante passou por uma cirurgia e um intenso processo de reabilitação, voltando aos treinos com o Al-Hilal em setembro deste ano.

Nas redes sociais, Neymar confirmou sua presença na partida com uma imagem de sua escalação, comemorando a oportunidade de voltar aos gramados. "Feliz de estar sentindo este sentimento novamente, friozinho na barriga pré-jogo é sempre muito bom. Que seja um retorno cheio de saúde!", escreveu o craque. O perfil oficial do Al-Hilal também divulgou fotos do último treino, no qual Neymar aparece participando normalmente com o elenco.

Além disso, Neymar também vive a expectativa de retornar à Seleção Brasileira ainda em 2024. Em fase final de recuperação, o camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita, está próximo de ficar à disposição para a Data FIFA de novembro.

Mesmo afastado, Neymar continuou a receber seu milionário salário do Al-Hilal, que totalizou cerca de 160 milhões de euros (R$ 981 milhões) durante o período de recuperação.

O movimento "NeyDay", que voltou a ganhar força nesta segunda, é uma campanha criada por torcedores em 2020, durante a pandemia, para celebrar o jogador quando atuava pelo Paris Saint-Germain. Agora, a hashtag está sendo usada para apoiar Neymar em sua volta aos campos após a longa recuperação.

Confira o que os internautas estão falando:

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)