Neymar rebate crítica de atriz global: ‘Tenho que parar de fazer gol?’

Na tarde desta segunda-feira (13) viralizou na internet a resposta do atacante Neymar para atriz Patrícia Pillar em uma rede social. Na última quinta-feira (9), a atriz publicou que o atacante do PSG teria sido indelicado ao falar em ultrapassar Pelé na artilharia da seleção brasileira, já que o Rei do Futebol passa por momento de saúde delicado após cirurgia para a retirada de um tumor.

“Fico muito contente de ser artilheiro das Eliminatórias, ser o maior assistente com a camisa do seleção brasileira e, logo menos, se tudo caminhar bem, passar o Pelé [em números de gols pelo Brasil]. Estou muito feliz. Não sei mais o que faço com essa camisa para galera respeitar 'o Neymar'”, afirmou o atleta, ainda em campo após a partida contra o Peru.

Pillar escreveu no Twitter que "falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável". Neymar, então, retrucou na mesma rede social.

A atriz ainda rebateu a fala do jogador, pedindo mais sensibilidade.

"Por uma questão de empatia e educação, não era hora para dizer que passaria o Pelé na artilharia. São essas delicadezas da vida que talvez você ainda não tenha aprendido", respondeu.

Mesmo aposentado da seleção brasileira desde 18 de julho de 1971, Pelé ainda é o homem que mais fez gols com a camisa amarelinha. Foram 77 em 92 jogos pela "Canarinho". Neymar é o segundo da lista, com 66 gols em 105 partidas.