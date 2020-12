Neymar ironiza após ficar fora do prêmio de melhor do mundo: 'É sério?'

Fora do prêmio "The Best", da Fifa, que premia o melhor jogador do mundo, Neymar voltou a ironizar a escolha da entidade. Após dizer nas redes sociais que "viraria jogador de basquete e gamer", o atacante postou uma foto com a legenda "é sério?" acompanhada de emoji com cara de bobo.

Neymar estava na lista inicial da Fifa ao prêmio de melhor do mundo, que tinha 11 nomes. No entanto, após a divisão dos votos, que é feita por quatro grupos (capitães e treinadores das seleções, jornalistas e público), o jogador do PSG ficou de fora. Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Messi são os indicados.

O anúncio do prêmio acontecerá no dia 17 de dezembro e terá transmissão direto da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.