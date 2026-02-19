Neymar fala em abandonar o futebol no fim do ano: 'Estou vivendo ano a ano' Estadão Conteúdo 19.02.26 22h17 O atacante Neymar não descarta abandonar o futebol no final do ano. Em entrevista à CazéTV, o jogador, de 34 anos, afirmou não ter planos a longo prazo para a carreira, mas admitiu a importância deste ano. "Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar. Estou vivendo ano a ano. Tem esse ano, que é muito importante não só para o Santos, mas para a seleção brasileira, e para mim também", disse o atleta. Neymar também falou do planejamento feito pera seu retorno este ano. "Queria voltar a jogar essa temporada estando totalmente 100%, por isso que segurei alguns jogos. Sei que muita gente fala muita besteira e não sabe do dia a dia, mas tenho que aguentar. O Santos fez um planejamento muito bom neste quesito. Obviamente que eu queria voltar para ajudar meu time, mas acabei segurando para voltar 100%, sem dor, sem medo e sem nada." Apesar de falar em parar com o futebol, Neymar se mostrou feliz com seu rendimento na partida contra o Velo Clube, domingo passado, na Vila Belmiro, na goleada por 6 a 0. "Consegui voltar muito bem neste último jogo. Fico feliz e tranquilo por ter voltado um pouco melhor do que estava antes. Óbvio que preciso adquirir um pouco mais de ritmo, mas é com perseverança que vou alcançar meu 100%. Vou vivendo ano a ano. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, vai ser do meu coração. É um dia de cada vez." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar aoisentadoria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada 19.02.26 17h54 Futebol Leão avança, mesmo sem convencer 19.02.26 14h06 FUTEBOL Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna 19.02.26 13h57 futebol Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos 19.02.26 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00 DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00