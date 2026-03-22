Neymar e Gabigol ironizam decisão do VAR que anulou gol do Santos

O empate entre Cruzeiro e Santos, por 0 a 0, na tarde deste domingo (22), foi marcado pela polêmica do gol anulado de Álvaro Barreal, nos minutos finais do embate. Nas redes sociais, o atacante Neymar se manifestou contra a decisão do VAR. O camisa 10 foi desfalque na partida por controle de carga.

"Esse impedimento não existe", escreveu o craque, seguido de emojis ironizando a decisão.

Quem também se mostrou insatisfeito com a atuação da arbitragem de vídeo foi o centroavante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que postou a imagem do momento do impedimento com as linhas traçadas e escreveu: Valeu. Emprestado pelo Cruzeiro, o atleta não foi autorizado a atuar contra o ex-clube.

Também pelas redes sociais, a equipe da Vila Belmiro informou que entrará com uma representação junto à CBF para reclamar do gol anulado. Na coletiva após o empate no Mineirão, o técnico Cuca lamentou a decisão e até citou o árbitro errado ao reclamar da arbitragem de vídeo. O comandante alvinegro criticou Wagner Reway, mas na verdade quem estava no VAR era Diego Pombo López.

"O Cruzeiro teve duas grandes chances e nós tivemos um gol mal anulado. O Wagner Reway jogou fora toda a arbitragem perfeita que o Ramon Abatti Abel fez. Tem imagens que mostraram e que já estão no grupo dos jogadores. Eles não estavam nem na mesma linha. O VAR errou e a vida que segue".

O treinador chegou a pedir desculpas para Wagner Reway após a coletiva, em entrevista ao portal De Olho no Peixe. Agora o Santos retorna aos gramados no início de abril, para enfrentar o Remo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O calendário brasileiro fará uma breve pausa para a realização da Data FIFA