Neymar e Gabigol ironizam decisão do VAR que anulou gol do Santos Estadão Conteúdo 22.03.26 21h47 O empate entre Cruzeiro e Santos, por 0 a 0, na tarde deste domingo (22), foi marcado pela polêmica do gol anulado de Álvaro Barreal, nos minutos finais do embate. Nas redes sociais, o atacante Neymar se manifestou contra a decisão do VAR. O camisa 10 foi desfalque na partida por controle de carga. "Esse impedimento não existe", escreveu o craque, seguido de emojis ironizando a decisão. Quem também se mostrou insatisfeito com a atuação da arbitragem de vídeo foi o centroavante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que postou a imagem do momento do impedimento com as linhas traçadas e escreveu: Valeu. Emprestado pelo Cruzeiro, o atleta não foi autorizado a atuar contra o ex-clube. Também pelas redes sociais, a equipe da Vila Belmiro informou que entrará com uma representação junto à CBF para reclamar do gol anulado. Na coletiva após o empate no Mineirão, o técnico Cuca lamentou a decisão e até citou o árbitro errado ao reclamar da arbitragem de vídeo. O comandante alvinegro criticou Wagner Reway, mas na verdade quem estava no VAR era Diego Pombo López. "O Cruzeiro teve duas grandes chances e nós tivemos um gol mal anulado. O Wagner Reway jogou fora toda a arbitragem perfeita que o Ramon Abatti Abel fez. Tem imagens que mostraram e que já estão no grupo dos jogadores. Eles não estavam nem na mesma linha. O VAR errou e a vida que segue". O treinador chegou a pedir desculpas para Wagner Reway após a coletiva, em entrevista ao portal De Olho no Peixe. Agora o Santos retorna aos gramados no início de abril, para enfrentar o Remo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O calendário brasileiro fará uma breve pausa para a realização da Data FIFA Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Santos Cruzeiro Neymar Gabigol Cuca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 futebol Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia Ronaldo caiu de mau jeito após defesa e precisou de atendimento médico no Mangueirão 22.03.26 17h28 FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 A PRIMEIRA! Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo 22.03.26 18h10 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 PRESIDENTE 'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho 22.03.26 19h00