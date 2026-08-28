Neymar apresenta quadro gripal e desfalca treino do Santos antes de clássico com o Corinthians Estadão Conteúdo 28.08.26 18h23 Neymar não compareceu ao treino do Santos nesta sexta-feira, 28, atividade que acontece dois dias antes do clássico diante do Corinthians. A partida ocorre no próximo domingo, 30, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. De acordo com comunicado divulgado pelo clube do litoral, o atacante de 34 anos apresentou um quadro gripal e acabou poupado da sessão de treinamentos depois de orientação do Núcleo de Saúde da equipe. Na última quarta, 26, Neymar ficou de fora do jogo contra o Palmeiras no Nubank Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nas redes sociais, o jogador afirmou que o fato do duelo acontecer no gramado sintético não foi determinante para a sua ausência. "Eu estava a disposição para jogar! Foi uma decisão da comissão, pela sequência de jogos que temos", escreveu o atleta. Alexandre Mattos, diretor executivo do futebol do Santos, reiterou o motivo em entrevista à Ge TV. "Ele precisa ser preservado em algumas situações. Em comum acordo, achamos melhor preservá-lo. Temos um duelo contra o Corinthians no domingo, depois enfrentamos o Palmeiras novamente. Foi uma questão de estratégia", explicou. O confronto contra o rival alvinegro é válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Depois, o próximo compromisso é a partida de volta das quartas da Copa do Brasil, diante do time alviverde, na Vila Belmiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Corinthians Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Maringá provoca o Paysandu nas redes sociais e pede 'seguidores árabes' ao clube paraense A zoeira do Maringá foi grande, após o triunfo sobre o Paysandu, que pediu ao clube paraense alguns 'seguidores árabes', depois do Papão alcançar a meta de 1 milhão no Instagram 31.08.26 12h12 FUTEBOL Homem-Peixe recebe camisa do Remo de presente, mas evita vestir o uniforme Nadador colombiano chegou a Belém no último domingo e foi abordado por um torcedor azulino 31.08.26 9h43 FUTEBOL Remo: Cronistas divergem sobre permanência de Léo Condé no comando do Leão Carlos Ferreira defende continuidade do técnico, enquanto Paulo Fernando critica trabalho e pede mudança no comando azulino 30.08.26 7h30 FUTEBOL Júnior Rocha destaca classificação do Paysandu e mira quadrangular: 'é outro campeonato' Técnico lamentou derrota para o Maringá, agradeceu ao torcedor e afirmou que o time está preparado para a próxima fase da Série C 29.08.26 21h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Homem-Peixe recebe camisa do Remo de presente, mas evita vestir o uniforme Nadador colombiano chegou a Belém no último domingo e foi abordado por um torcedor azulino 31.08.26 9h43 FUTEBOL Ex-Paysandu é investigado por tráfico de drogas e armas pela Polícia Civil Hayner teve passagem pelo Paysandu na temporada 2017 e chegou a ser titular da equipe em algumas partidas 31.08.26 11h18 Futebol Remo encara o Coritiba no Mangueirão em busca de reação no Brasileirão Leão recebe o Coxa nesta segunda-feira (31), pela 25ª rodada, com mais de 25 mil torcedores esperados e a necessidade de vencer para iniciar a reação contra o rebaixamento 31.08.26 8h00 FUTEBOL Ex-Remo, Pedro Rocha treina no Baenão, posta foto e diz: 'Lugar especial’ Jogador foi importante no acesso do Remo à elite do futebol brasileiro e hoje será adversário no Mangueirão 31.08.26 10h52