Newcastle tem surto de Covid-19 e jogo com Aston Villa é adiado

Na semana em que clubes britânicos voltarão a receber público em partidas de futebol, um surto de Covid-19 atingiu o Newcastle, que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês, e forçou os jogadores da equipe a entrarem em isolamento. A partida dos Magpies contra o Aston Villa, marcada para a próxima sexta-feira, precisou ser adiada.

Segundo informações da imprensa britânica, cinco pessoas testaram positivo em exames realizados no último domingo, sendo quatro jogadores e um membro da comissão técnica. Desta forma, o clube informou que decidiu fechar o centro de treinamentos a fim de conter a disseminação do vírus.

Impossibilitado de treinar, o Newcastle pediu o adiamento do jogo da próxima sexta-feira, contra o Aston Villa, em Birmingham, e o Conselho da Premier League concordou com a decisão. Uma nova data para a partida ainda não foi definida, tampouco a realização do confronto com West Bromwich, no dia 12, foi confirmada.

Ainda de acordo com comunicado do Newcastle, todos os jogadores e funcionários do clube passarão por novos testes nos próximos dias.

Apesar de o Campeonato Inglês começar a receber público a partir do fim de semana, a cidade de Newcastle, no norte da Inglaterra, ainda não está liberada para que os torcedores compareçam aos estádios, segundo zonas divididas pelo governo britânico.