Newcastle goleia o Palace, assume 3º posto no Inglês e complica Chelsea e City na briga por G-4

Depois de conquistar a Copa da Liga inglesa e encerrar um jejum de 70 anos sem conquistas importantes, o Newcastle deu um importante passo para retornar à Liga dos Campeões pela quinta vez em sua história. A equipe dos brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton goleou o Crystal Palace por 5 a 0, nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Inglês e assumiu a terceira posição da competição.

Com o resultado, o Newcastle embalou o sexto triunfo consecutivo, chegou aos 59 pontos e consolidou sua vaga no G-4 do Inglês, zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, deixando o Nottingham Forest em quarto lugar, com 57 pontos. Assim, Manchester City, com 55 pontos, e Chelsea, com 54, têm apenas mais seis rodadas pela frente para conseguir uma das vagas.

Diante de sua empolgada torcida, no St. James Park, a equipe comandada por Eddie Howe precisou de apenas 45 minutos para anotar quatro gols e liquidar o jogo. Murphy, Barnes, Schar e Guehi, contra, abriram vantagem para os donos da casa sobre o Palace, que ainda desperdiçou um pênalti com Eze - Pope defendeu.

O artilheiro Isak - que anotou pela 21ª vez na temporada - fechou o placar no segundo tempo, assegurando outro placar elástico ao Newcastle após o 4 a 1 sobre o Manchester United no domingo. Curiosamente, foi o segundo jogo da equipe sem Howe à beira do gramado, já que o comandante se recupera de pneumonia no hospital.

O Palace, por sua vez, sofreu cinco gols pelo segundo jogo consecutivo, após perder por 5 a 2 para o Manchester City no sábado. A equipe tem apenas dez dias para se recuperar do baque antes da semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Aston Villa, em Wembley.

Neste sábado, o Newcastle visita o Aston Villa, que vem de eliminação para o PSG na Liga dos Campeões e também batalha para retornar à competição. A equipe de Birmingham é a sétima colocada, com 54 pontos.