Neuer falha, Bayern tem série de 16 vitórias interrompida, mas busca empate com o Union Berlin Estadão Conteúdo 08.11.25 13h57 Vindo de 16 vitórias, o Bayern de Munique esteve irreconhecível em campo neste sábado, diante de um valente Union Berlin, mas foi buscar um empate heroico por 2 a 2 com o Union Berlin, nos acréscimos, no estádio An der Alten-Försterei, em Berlim, pela 10ª rodada da Bundesliga. Harry Kane, de cabeça, impediu a primeira derrota do time bávaro na temporada. Apesar do resultado inesperado - comemorado pelas circunstâncias -, o Bayern ampliou sua confortável vantagem na liderança para seis pontos - 28 a 22 -, já que o vice-líder RB Leipzig perdeu para o Hoffenheim por 3 a 2. Já o Borussia Dortmund perdeu a chance de assumir o segundo posto ao sofrer o empate por 1 a 1 para o Hamburgo, também nos acréscimos. Se a torcida da Baviera esperava outro triunfo tranquilo do líder isolado da competição, com seus titulares em campo, diante de uma equipe irregular que ocupa o meio da tabela, bastaram poucos minutos para mudar de ideia. Os anfitriões saíram para o ataque a Ansah teve um gol anulado logo aos 9 minutos. Diante de um Bayern desconcentrado, que nem de longe lembrava o que impôs duras derrotas a clubes como PSG, Chelsea e Borussia Dortmund, o Union fechava os espaços atrás e pressionava. Assim, acabou recompensado com o gol de Doekhi, aproveitando um raro "frango" do experiente goleiro Neuer, que deixou a bola escapar entre seus dedos, aos 27 minutos. O gol parece ter acordado o time do técnico Vincent Kompany na reta final da etapa. Luis Díaz igualou aos 38 minutos com um golaço, praticamente sem ângulo, após um drible fantástico no seu marcador. O colombiano teve a chance de virar, mas perdeu cara a cara com o goleiro Ronnow - Kane também teve um gol anulado ainda antes do intervalo. O Union voltou a tomar conta do jogo no início do segundo tempo, mas sem criar boas oportunidades para balançar a rede. O Bayern, por sua vez, demorou a engrenar, mas com muita dificuldade para furar a defesa adversária. Aos 37, Kane afastou mal a bola, nos pés de Doekhi, que só tocou no canto esquerdo de Neuer para deixar o conjunto alvirrubro em vantagem. Disposto a manter a invencibilidade, o Bayern foi para cima nos minutos finais, apostando nos chuveirinhos na área. Nos acréscimos, o artilheiro Harry Kane desviou uma bola alçada na área e empatou por 2 a 2, redimindo-se da falha e reduzindo o prejuízo dos bávaros. Confira os resultados deste sábado da Bundesliga: Bayer Leverkusen 6 x 0 Heidenheim Union Berlin 2 x 2 Bayern de Munique Hoffenheim 3 x 1 RB Leipzig Hamburgo 1 x 1 Borussia Dortmund Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bundesliga Bayern de Munique Union Berlin COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 08.11.25 7h00 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28