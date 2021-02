Neto revela que quase 'substituiu' Zico no Flamengo: 'Teria sido uma honra vestir a 10'

Em 1984, o camisa dez e craque do Flamengo Zico foi transferido para a Udinese, da Itália. Em busca de seu substituto, o presidente do clube carioca George Helal procurou um jovem meia que atuava no Guarani. José Ferreira Neto, mais conhecido como Neto, que se tornou ídolo no Corinthians, quase vestiu a camisa 10 que pertencia ao Galinho de Quintino, ainda no início de sua carreira.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e simule os resultados

- Eu quase assinei um contrato com o Flamengo, na época que o Zico foi jogar na Udinese. O George Helal tentou me contratar, conversei com ele. Foi uma experiência muito legal que tive por que você vir para o Flamengo, jogar em um clube tão grande, um dos maiores clubes do mundo, teria sido uma honra, vestir a camisa dez do Zico - contou o apresentador em vídeo no seu canal do YouTube.

Veja abaixo o vídeo original de Neto:

O próximo desafio do Flamengo será contra o Corinthians, no próximo domingo, pelo Brasileirão.