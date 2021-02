Neto revela que ficou uma semana internado em UTI por causa da Covid-19: 'Perdi 40% do pulmão'

O ex-jogador Neto revelou em um vídeo, em seu canal no Youtube, que teve dificuldades clinicas por causa da Covid-19, após precisar ser hospitalizado em outubro de 2020. Em outro momento, em seu programa na Band, o Craque afirmou que subestimou a doença.

Neto revelou que precisou ir para a UTI e teve o pulmão comprometido pela doença, tendo sintomas ainda hoje, quase cinco meses depois da recuperação.

- Nenhum time de futebol, nenhuma festa do Inter, do Flamengo, nada disso é mais importante que uma vida. Eu fiquei sete dias na UTI, perdi 40% do pulmão, até hoje eu canso - afirmou.

Durante a recuperação da doença, o ex-jogador chegou a fazer um apelo para que as pessoas se cuidassem mais.

– Quero vencer essa maldita doença que está matando pessoas pelo mundo todo, mas volto a fazer a reflexão: estou no meu quinto dia de isolamento e peço encarecidamente a todos que usem máscaras e façam constantemente sua higiene pessoal. O álcool em gel faz toda a diferença. Lavar as mãos com água e sabão, faz muito mais – disse, na ocasião.