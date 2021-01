Neto afirma que Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a Libertadores

Em meio a semana decisiva para Palmeiras e Santos na Libertadores, Neto afirmou que o Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que a principal competição sul-americana. O apresentador também colocou a Copa do Brasil, por conta do lado financeiro, à frente, mas ressaltou que é uma "vergonha" Palmeiras e Corinthians terem apenas uma taça da Libertadores.

- Uma vergonha o Corinthians e o Palmeiras terem uma Libertadores só... Se você colocar nos últimos dez anos, é muito pouco. É muito pouco para aquilo que se pensa da Libertadores. Por sinal, a Copa do Brasil dá muito mais dinheiro que a Libertadores - disse Neto no programa "Baita Amigos" da última segunda.

- Eu, por exemplo, queria que o Corinthians fosse campeão brasileiro do que da Libertadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a Libertadores, mas fica essa grandeza de Libertadores. Quem for campeão da Copa do Brasil, para mim, é muito mais importante que da Libertadores - complementou.

Os confrontos de ida das semifinais da Libertadores ocorrem nesta semana. O Palmeiras enfrenta o River Plate, nesta terça-feira, às 21h30, em Avellaneda. Já o Santos encara o Boca Juniors nesta quarta-feira, às 19h15, na La Bombonera.