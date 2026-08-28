Nas tribunas, Ancelotti vê o Lille do filho Davide ceder 2 a 2 ao PSG com Marquinhos salvador Estadão Conteúdo 28.08.26 18h53 Carlo Ancelotti anuncia no dia 8 de setembro a primeira convocação da seleção brasileira após a campanha ruim na Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano já anunciou que dará uma bela renovada no elenco nos amistosos com Austrália e Índia. Enquanto a lista não sai, o comandante acompanha as equipes estrangeiras e viu, nesta sexta-feira, o Lille de seu filho e auxiliar Davide Ancelotti ceder o 2 a 2 ao Paris Saint-Germain, na Ligue 1, com dois gols nos acréscimos e Marquinhos salvador. Ancelotti já avalia os nomes para a remodelada seleção que atuam fora do País e a ida ao Stade Pierre-Mauroy, casa do Lille, já estava prevista em seu tour europeu. Além do veterano Marquinhos, o PSG tem o jovem Beraldo. Neste fim de semana, o treinador vai acompanhar jogos da Premier League, onde jogam muitos garotos, casos de Rayan, convocado, e Estêvão, cortado por lesão, além de Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que devem se tornar os líderes neste novo ciclo. Outros nomes que esperam por oportunidade na largada para a Copa de 2030 e atuam na Inglaterra são o goleiro John, o zagueiro Murilo e o centroavante Igor Jesus, do Nottingham Forest, e João Pedro, artilheiro que defende o Chelsea. Nesta sexta, Ancelotti viu o trabalho de seu filho continuar dando frutos nesta largada da Ligue 1. Depois dos 2 a 0 diante do Angers, fora de casa, sua equipe ganhava do poderoso Paris Saint-Germain com gols de Haraldsson e Bakwa até os 46 minutos do segundo tempo. A festa do Lille parecia completa após o segundo gol, restando seis minutos para o fim do tempo regulamentar. Mas Vitinha diminuiu aos 46 e Marquinhos, um dos capitães de Ancelotti na seleção brasileira, salvou o PSG aos 49, indo para a área e deixando tudo igual em cabeçada indefensável. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ligue 1 Paris Saint-Germain Lille Carlo Ancelotti Marquinhos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Colunista de O Liberal produz documentário sobre Manoel Maria, ídolo do Santos Lançamento ocorreu no cinema do Museu do Pelé, em Santos e contou com a presença de personalidades esportivas e ídolos eternos do Peixe 28.08.26 16h38 Futebol Remo, Paysandu, Tuna e Vasco lançam camisas especiais para o Círio 2026 na terça (1º) Clube carioca renovou a parceria com a DFN após sucesso de vendas no ano passado. 28.08.26 14h06 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 FUTEBOL Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C 28.08.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso 29.08.26 8h00 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 DECISÃO Cacá é suspenso pelo STJD após tentar rasgar camisa de Jean Lucas no clássico Ba-Vi Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira a punição ao atleta rubro-negro e absolveu o meio-campista Jean Lucas. 27.08.26 17h11