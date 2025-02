Nada de cervejinha: Arábia Saudita proíbe álcool na Copa do Mundo 2034

A Copa do Mundo de 2034 será na Arábia Saudita e, mesmo com os milhares de pedidos para o país islâmico liberar a 'cervejinha' nos estádios, pelo jeito, não irá acontecer. Pelo menos foi o que afirmou nesta terça-feira (12) o embaixador saudita no Reino Unido, príncipe Khalid bin Bandar Al Saud.

"Estamos felizes em receber todos dentro dos limites da nossa cultura, mas não vamos mudar nossa cultura para atender a outros", afirmou em entrevista à LCB. O consumo e a posse de bebidas alcoólicas são proibidos na Arábia Saudita desde 1952, com punições que vão de multas e prisão até deportação e penalidades públicas.

Para o diplomata, é possível as pessoas se divertirem sem consumir álcool e será isso que acontecerá durante o evento sediado no país. “No momento não permitimos álcool. É possível se divertir bastante sem álcool. Não é 100% necessário e se você quiser beber, depois de sair, fique à vontade”, afirmou.

Outro tema abordado foi a presença de torcedores LGBTQIA+ no Mundial. No país, relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais, e indivíduos transgênero não são reconhecidos. Ainda assim, o embaixador garantiu que todos serão "bem-vindos".

“Receberemos todos. Não é um evento saudita, mas mundial, e em grande medida, receberemos todos”, disse.

A candidatura saudita prevê partidas em 15 estádios distribuídos por cinco cidades: Neom, Jidá, Abha, Riade e Al Khobar. O King Salman Stadium, na capital Riade, será o palco da abertura e da grande final. Sem concorrentes na disputa, a Arábia Saudita foi escolhida por aclamação, após receber nota 4,2 de um máximo de 5 na avaliação da Fifa.