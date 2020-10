Na estreia de Rafinha, Mbappé brilha e PSG goleia o Nîmes pelo Francês

Mesmo com uma série de desfalques, incluindo Neymar, Di María e Marquinhos, o PSG não teve dificuldades para derrotar o Nîmes, nesta sexta-feira. Pela 7ª rodada do Francês, a equipe parisiense venceu, fora de casa, por 4 a 0 e assumiu provisoriamente a liderança da competição. Mbappé (2), Florenzi e Sarabia marcaram os gols da partida.

COMO FICA?Com o resultado, o PSG chega aos 15 pontos e salta para a liderança da tabela, mas com um jogo a mais que Lille (3º) e Lens (4º). Os dois clubes se enfrentam no domingo em confronto direto e quem sair vencedor acaba a rodada na liderança. O Nîmes, por sua vez, fica com oito pontos, na 13ª posição.

ESTREANTESCom nove desfalques no total, Thomas Tuchel promoveu a estreia de dois recém-contratados pelo PSG. No meio de campo, o brasileiro Rafinha Alcântara, ex-Barcelona, teve participação ativa, incluindo uma assistência para o primeiro gol de Mbappé. No comando do ataque, o italiano Moise Kean, ex-Everton e Juventus, até teve chances para marcar no primeiro jogo com a camisa do PSG, mas parou na trave e no goleiro Reynet.

INÍCIO PEGADO E EXPULSÃOQuem esperava um confronto tranquilo, se enganou. Foram muitas faltas e com apenas 12 minutos de jogo, o zagueiro Landre, do Nîmes, foi expulso após acertar uma voadora em Rafinha. Além do cartão vermelho, o árbitro também distribuiu outros três amarelos nos primeiros 20 minutos da partida, que era marcada mais pela violência do que pelo futebol.

MBAPPÉ RESOLVECom um a mais, logo a superioridade do PSG se transformou em gol. Aos 32, Rafinha deu belo lançamento para Mbappé, que driblou o goleiro e mandou para as redes. No segundo tempo, aos 22 minutos, Florenzi recebeu na pequena área e só concluiu de cabeça para ampliar o placar. Aos 38, Mbappé recebeu outro lançamento e apenas deslocou o goleiro para fazer o terceiro. Em seguida, Sarabia finalizou forte e transformou a vitória em goleada.

PRÓXIMOS JOGOSO PSG volta a campo na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Manchester United, pela estreia na Liga dos Campeões. Já o Nîmes, por sua vez, visita o Bordeaux no próximo domingo (25), pelo Campeonato Francês.