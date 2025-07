Musiala tem cirurgia bem-sucedida, Müller se despede e Olise renova até 2029 no Bayern

A segunda-feira foi movimentada no Bayern, que inicia a sua preparação visando a próxima temporada. Nesta segunda-feira, o clube anunciou que o meio-campista Jamal Musiala foi submetido com êxito a uma cirurgia após sofrer uma fratura na fíbula. O jogador iniciará as primeiras sessões de reabilitação já na manhã desta terça-feira.

O lance que originou a contusão aconteceu em uma disputa com o goleiro Donarumma, durante o confronto do conjunto alemão contra o Paris Saint-Germain, em partida válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O jogador foi levado diretamente ambulância para o hospital.

Além da fratura, Musiala teve ainda uma luxação no tornozelo esquerdo. No comunicado, o clube não quis divulgar quanto tempo o atleta vai ficar fora dos gramados. Na partida, o Bayern acabou derrotado pelo placar de 2 a 0 e deu adeus à competição.

A competição marcou também a despedida de um dos maiores ídolos da história do clube alemão. Thomas Müller, 35 anos, se despede do time onde fez parte de grandes equipes e conquistou vários troféus em sua trajetória. O jogo contra o PSG foi o de número 756 do jogador pelo clube.

Mas o dia também foi de boas notícias. O clube anunciou em suas redes sociais a renovação de contrato com o atacante Michael Olise. Um dos grandes nomes do elenco, o jogador francês de 23 anos assinou a renovação de vínculo até 2029.