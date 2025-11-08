Musetti perde de Djokovic em Atenas, mas herda vaga de sérvio, lesionado, no ATP Finals Estadão Conteúdo 08.11.25 18h12 O italiano Lorenzo Musetti precisava conquistar o título do ATP 250 de Atenas neste sábado para garantir a oitava e última vaga do ATP Finals. Ele foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 7/5) em 2h59 e a vaga acabou ficando com o canadense Felix Auger-Aliassime. A decepção, porém, foi amenizada pouco depois, quando o ex-número um do mundo anunciou sua desistência no torneio que reúne os melhores da temporada por uma lesão no ombro. "Estava realmente ansioso para jogar em Turim e dar o meu melhor, mas depois da final de hoje em Atenas sinto em informar que preciso desistir por contusão", escreveu o atual quinto do mundo em suas redes sociais. "Peço desculpas aos fãs que esperavam me ver em quadra. Desejo ao jogadores um ótimo torneio e espero estar de volta em breve", completou ele, que conquistou na Grécia seu 101º título. Assim Musetti vai substituir Djokovic, que igualou o recorde de Roger Federer ao se classificar pela 18ª vez ao ATP FInals, no Grupo Jimmy Connors, e Alexander Bublik é o primeiro reserva. O italiano de 23 anos faz em 2025 a melhor temporada de sua carreira, com a final do Masters 1000 de Montecarlo e as semifinais em Roland Garros, Madri e Roma. Além de Musetti, o Jimmy Connors é composto pelo espanhol Carlos Alcaraz, o norte-americano Taylor Fritz e o australiano Alex de Minaur. No Grupo Bjorn Borg estão o italiano Jannik Sinner (atual campeão), o alemão Alexander Zverev, o americano Ben Shelton e Auger-Aliassime. Os tenistas se enfrentam dentro dos grupos, e os dois melhores avançam às semifinais. O torneio em Turim, na Itália, começa neste domingo, com Alcaraz enfrentando De Minaur, e Zverev jogando com Shelton. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP Finals Lorenzo Musetti Novak Djokovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 FIM DE JOGO Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio 08.11.25 18h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 08.11.25 7h00