Musetti perde de Djokovic em Atenas, mas herda vaga de sérvio, lesionado, no ATP Finals

O italiano Lorenzo Musetti precisava conquistar o título do ATP 250 de Atenas neste sábado para garantir a oitava e última vaga do ATP Finals. Ele foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 7/5) em 2h59 e a vaga acabou ficando com o canadense Felix Auger-Aliassime.

A decepção, porém, foi amenizada pouco depois, quando o ex-número um do mundo anunciou sua desistência no torneio que reúne os melhores da temporada por uma lesão no ombro. "Estava realmente ansioso para jogar em Turim e dar o meu melhor, mas depois da final de hoje em Atenas sinto em informar que preciso desistir por contusão", escreveu o atual quinto do mundo em suas redes sociais. "Peço desculpas aos fãs que esperavam me ver em quadra. Desejo ao jogadores um ótimo torneio e espero estar de volta em breve", completou ele, que conquistou na Grécia seu 101º título.

Assim Musetti vai substituir Djokovic, que igualou o recorde de Roger Federer ao se classificar pela 18ª vez ao ATP FInals, no Grupo Jimmy Connors, e Alexander Bublik é o primeiro reserva. O italiano de 23 anos faz em 2025 a melhor temporada de sua carreira, com a final do Masters 1000 de Montecarlo e as semifinais em Roland Garros, Madri e Roma.

Além de Musetti, o Jimmy Connors é composto pelo espanhol Carlos Alcaraz, o norte-americano Taylor Fritz e o australiano Alex de Minaur. No Grupo Bjorn Borg estão o italiano Jannik Sinner (atual campeão), o alemão Alexander Zverev, o americano Ben Shelton e Auger-Aliassime. Os tenistas se enfrentam dentro dos grupos, e os dois melhores avançam às semifinais.

O torneio em Turim, na Itália, começa neste domingo, com Alcaraz enfrentando De Minaur, e Zverev jogando com Shelton.