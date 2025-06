Mundial de Clubes entra nas oitavas de final com cenário desafiador para os brasileiros

As oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa começam neste sábado. De cara, a data reserva o duelo entre Palmeiras e Botafogo, times que se acostumaram a protagonizar grandes embates no futebol nacional, agora nos Estados Unidos. Com a certeza de que ao menos um brasileiro cairá nesta fase, o cenário se desenha ainda mais desafiador para o País com Flamengo e Fluminense, que terão de superar fortes adversários europeus para avançar na competição.

O Palmeiras avançou em primeiro lugar no Grupo A fazendo boas exibições diante de Porto e Al-Ahly, mas o rendimento no empate com o Inter Miami, teoricamente o mais fraco da chave, deixou o torcedor alviverde com um pé atrás. Contudo, a expectativa é de que os palmeirenses, responsáveis por bonitas festas nos EUA, compareçam em bom número para apoiar os comandados de Abel Ferreira no Lincoln Field Stadium, na Filadélfia.

É possível dizer que o Botafogo já cumpriu sua missão no Mundial. Em um torneio no qual os brasileiros não são favoritos, cair em uma chave com duas grifes europeias seria de grande infortúnio para quem se planejou chegar ao menos nas oitavas. Os cariocas derrotaram o Seattle Sounders, como era de se esperar, e conseguiram uma vitória surpreendente diante do Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, um dos favoritos ao troféu nos EUA. O resultado é tão expressivo que nem mesmo a derrota para o Atlético de Madrid baixou o moral dos botafoguenses para o jogo com o Palmeiras.

Quem passar para as quartas acumula mais R$ 74,6 milhões - cada equipe já arrecadou cerca de R$ 150 milhões no Mundial. O adversário sairá do confronto Benfica x Chelsea, cujas equipes ainda não convenceram nesta competição e sinalizam um caminho acessível às semifinais para o brasileiro que se classificar.

Assim como o Palmeiras, o Flamengo também se classificou em primeiro lugar, no Grupo D. A ponta da chave, contudo, foi "premiada" com um duelo com o Bayern de Munique, capaz de abalar a confiança quase sempre inabalável dos rubro-negros. Os cariocas tiveram o resultado mais contundente de um brasileiro contra um europeu na primeira fase, batendo o Chelsea de virada, por 3 a 1. O resultado é dá ânimo para o confronto deste domingo, em Miami, diante de um adversário notavelmente superior aos ingleses.

Se os flamenguistas já não tiveram sorte no chaveamento, o cenário não deve mudar muito em caso de classificação. Tudo indica que quem passar terá pela frente o temido PSG, cujo adversário será o Inter Miami de Lionel Messi. Será a primeira vez que o craque argentino enfrenta o clube pelo qual teve passagem discreta há três anos atrás, antes de a equipe parisiense virar uma máquina nas mãos do técnico espanhol Luis Enrique, ex-comandante do atacante no Barcelona.

Outro brasileiro classificado, o Fluminense até surpreendeu pelo boa atuação no empate sem gols contra um sonolento Borussia Dortmund, mas a vitória suada diante dos coreanos do Ulsan e exibição abaixo da crítica no 0 a 0 com os sul-africanos do Mamelodi Sundowns ligaram o alerta da equipe tricolor. O cruzamento também não foi muito amigável, e os cariocas vão enfrentar a Inter de Milão, atual vice-campeã da Liga dos Campeões, na segunda-feira, 30. Os italianos passam por um momento de reconstrução, porém demonstraram sintonia e passaram às oitavas com tranquilidade, fechado a primeira fase vencendo o River Plate por 2 a 0 de maneira quase protocolar.

Assim como o Flamengo, o Fluminense tem grande chance de pegar outra pedreira se ir às quartas. Ainda na segunda, o Manchester City do técnico Pep Guardiola decide a vaga com os sauditas do Al-Hilal. Assim, o tricolor carioca pode ter a chance de repetir a final do Mundial, cuja nomenclatura agora é Intercontinental, de 2023, quando foi derrotado pelos ingleses por 4 a 0.

Na terça-feira, o Real Madrid entra em campo para medir forças com a Juventus em um duelo europeu digno de Liga dos Campeões. O time espanhol chega como favorito mesmo com Vini Jr. e Rodrygo em momento de pouca inspiração e desfalcado de Mbappé. Por sua vez, os italianos demonstraram ímpeto na fase de grupos vencendo os dois primeiros jogos com autoridades, mas a goleada por 5 a 2 sofrida para o City na rodada final tem potencial para baixar a bola da equipe. Se os espanhóis passarem, há chance de um reencontro com o ídolo Sergio Ramos, que joga atualmente pelo Monterrey e é uma das apostas dos mexicanos para o duelo com o Borussia Dortmund.

Confira as datas e os horários das oitavas de final do Mundial de Clubes:

28/06 (sábado) Palmeiras x Botafogo - 13h (Lincoln Financial Field, na Filadéfia) Benfica x Chelsea - 17h (Bank of America Stadium, em Charlotte)

29/06 (domingo) PSG x Inter Miami - 13h (Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta) Flamengo x Bayern de Munique - 17h (Hard Rock Stadium, em Miami)

30/06 (segunda-feira) Inter de Milão x Fluminense - 16h 17h (Bank of America Stadium, em Charlotte) Manchester City x Al-Hilal - 22h (Camping World Stadium, em Orlando)

01/07 (terça-feira) Real Madrid x Juventus - 16h (Hard Rock Stadium, em Miami) Borussia Dortmund x Monterrey - 22h (Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta)