Mirassol e Chapecoense empatam e continuam na zona de rebaixamento do Brasileirão

Na briga direta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Chapecoense empataram por 1 a 1, neste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. O jogo foi válido pela 15ª rodada, disputado debaixo de frio e chuva, e os gols saíram no segundo tempo. Eduardo, aos 25 minutos, fez para o time da casa, e João Victor, contra, empatou, aos 35.

O empate não alterou as posições dos times dentro da tabela de classificação. O Mirassol continua em 18º lugar, com 13 pontos, e a Chapecoense, com nove, é a lanterna. Ambos têm um jogo a menos.

Antes do jogo, a direção do Mirassol fez uma homenagem - com um troféu - ao meia Camilo, que anunciou a sua aposentadoria. Aos 40 anos, ele disputou 662 jogos desde 2003, quando iniciou a carreira no América-RJ. Pelo Mirassol ele fez 108 jogos e marcou 28 gols, além de ter sido capitão do time campeão brasileiro da Série C de 2022.

O primeiro tempo foi fraco em termos técnicos. A Chapecoense finalizou uma vez com Everton, num chute desviado e defendido por Walter. O Mirassol não conseguiu encontrar brechas na marcação adversário, sendo obrigado a finalizar de longa distância e sem precisão.

Além disso, o time da casa demonstrou sinais visíveis de cansaço pelo seu intenso calendário, inclusive, com sua primeira participação na Copa Libertadores. No primeiro tempo, dois jogadores deixaram o campo machucados: o lateral Igor Formiga e o atacante André Luís.

Aos 51 minutos aconteceu um lance curioso. Reinaldo cobrou escanteio com efeito, o zagueiro catarinense, Eduardo Doma, tentou aliviar de cabeça e mandou contra seu próprio gol. Por sorte, a bola foi em direção ao goleiro Anderson, que estava no meio do gol.

O Mirassol voltou mais adiantado no segundo tempo, exercendo forte pressão sobre a Chapecoense. O visitante suportou bem a pressão, porém, quando parecia ter o jogo sob controle sofreu o gol. Alesson chutou forte da entrada da área, Anderson rebateu de lado, mas a bola foi, de novo, cruzada para o chute de Eduardo. Mirassol, 1 a 0, aos 25 minutos.

A Chapecoense buscou o empate aos 35 minutos. Jean Carlos cobrou escanteio em curva, o zagueiro João Victor tentou aliviar de cabeça e mandou para trás. A bola tocou na trave direita e entrou apesar de Walter aliviar com um tapa. O sistema eletrônico indicou que a bola tinha ultrapassado a linha de gol.

Depois disso, o jogo ficou aberto. Os dois times tentaram o ataque e o gol poderia ter saído para qualquer lado. Mas o placar não mudou.

Na 16ª rodada, o Mirassol vai enfrentar o Atlético-MG, sábado, na Arena MRV. No domingo, a Chapecoense vai receber o Remo noutro duelo com times dentro da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 CHAPECOENSE

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga (Daniel Borges), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson (Eduardo) e Shaylon (Galeano); Alesson, André Luís (Everton Galdino) e Carlos Eduardo (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes.

CHAPECOENSE - Anderson; Victor Caetano (Jean Carlos), Eduardo Doma e João Paulo; Everton, João Vítor (Rafael Cavalheira), Camilo e Bruno Pacheco; Ênio (Ítalo), Bolasie (Giovanni Augusto) e Marcinho (Garcez). Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Eduardo, aos 25, e João Victor, contra, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aldo Filho (MIR). Bolasie, Bruno Pacheco, Everton, João Paulo e Victor Caetano (CHA).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 65.040,00.

PÚBLICO - 2.343 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).