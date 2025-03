Mirassol anuncia Matheus Bianqui por empréstimo até o fim de 2025: 'Fazer história na Série A'

O Mirassol anunciou oficialmente a contratação do meia Matheus Bianqui por empréstimo junto ao Coritiba até o fim da temporada 2025. O jogador de 27 anos chega como reforço para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e destacou a importância do trabalho em equipe em sua primeira declaração pelo novo clube.

"É extremamente importante ter um grupo bom, trabalhador e com o mesmo pensamento. Quando o coletivo está bem, o individual aparece naturalmente. Todos precisam estar focados no melhor para o Mirassol", afirmou o atleta em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube. Bianqui também demonstrou entusiasmo com o novo desafio: "A expectativa é das melhores possíveis. Estou muito feliz e motivado para, juntos, fazermos história na Série A".

Revelado pelo Londrina, Matheus Bianqui acumula passagens por Chapecoense e Maringá antes de chegar ao Coritiba, em 2023. Pelo clube paranaense, o meia disputou 68 partidas e marcou seis gols. Na atual temporada, participou de dez jogos e balançou as redes em duas oportunidades.

Com a chegada de Bianqui, o Mirassol soma cinco reforços para a Série A. Antes dele, o clube já havia oficializado as contratações do volante Zé Vitor e dos atacantes Fabrício Daniel, Luiz Filipe e Maceió. Além deles, o meia-atacante Edson Carioca também é aguardado para ser apresentado nos próximos dias.

A diretoria do Mirassol tem adotado uma postura ativa no mercado para fortalecer o elenco do técnico Rafael Guanaes. O objetivo é garantir um bom desempenho na primeira participação do clube na elite do futebol brasileiro.

O primeiro desafio do Mirassol na Série A acontece no próximo sábado, às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão.