Milan e Inter finalizam compra do San Siro e iniciam projeto para novo estádio em Milão Estadão Conteúdo 05.11.25 11h58 Milan e Internazionale concluíram nesta quarta-feira a compra do San Siro e da área circundante ao local, abrindo caminho para que os clubes derrubem o estádio de 99 anos e construam, em conjunto, uma nova arena em Milão com capacidade para 71.500 pessoas. "A construção do novo estádio e o projeto de regeneração urbana para o distrito de San Siro representam um novo capítulo para a cidade de Milão e para ambos os clubes. Este marco estratégico reflete a ambição compartilhada do Milan e da Inter por sucesso esportivo a longo prazo e investimentos que agreguem valor para apoiar o crescimento sustentável dos clubes", disseram as equipes O negócio, que determinou a venda para os dois times de Milão, foi avaliado em 197 milhões de euros, pouco mais de R$ 1,2 bilhão. Construído originalmente em 1926, o San Siro é a maior arena da Itália, mas não possui instalações presentes em outros grandes estádios europeus. A venda precisava ser finalizada antes de 10 de novembro, data em que o segundo anel do estádio - concluído há 70 anos, nessa mesma data - adquire importância histórica e se tornaria praticamente impossível de demolir. As agremiações já anunciaram acordos com os escritórios de arquitetura Foster + Partners e Manica para projetar um novo estádio. O local fará parte de um projeto que abrangerá aproximadamente 281.000 metros quadrados (mais de 3 milhões de pés quadrados). O atual San Siro está programado para sediar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, em fevereiro. A ideia é ter um novo estádio pronto para quando a Itália co-organizar o Campeonato Europeu de 2032 com a Turquia. O San Siro, em seu estado atual, não é considerado moderno o suficiente para a UEFA aprová-lo para sediar partidas do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol San Siro aquisição Milan Inter COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição 05.11.25 16h45 série b Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B 05.11.25 15h52 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 05.11.25 7h00 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41