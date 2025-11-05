Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Milan e Inter finalizam compra do San Siro e iniciam projeto para novo estádio em Milão

Estadão Conteúdo

Milan e Internazionale concluíram nesta quarta-feira a compra do San Siro e da área circundante ao local, abrindo caminho para que os clubes derrubem o estádio de 99 anos e construam, em conjunto, uma nova arena em Milão com capacidade para 71.500 pessoas.

"A construção do novo estádio e o projeto de regeneração urbana para o distrito de San Siro representam um novo capítulo para a cidade de Milão e para ambos os clubes. Este marco estratégico reflete a ambição compartilhada do Milan e da Inter por sucesso esportivo a longo prazo e investimentos que agreguem valor para apoiar o crescimento sustentável dos clubes", disseram as equipes

O negócio, que determinou a venda para os dois times de Milão, foi avaliado em 197 milhões de euros, pouco mais de R$ 1,2 bilhão. Construído originalmente em 1926, o San Siro é a maior arena da Itália, mas não possui instalações presentes em outros grandes estádios europeus.

A venda precisava ser finalizada antes de 10 de novembro, data em que o segundo anel do estádio - concluído há 70 anos, nessa mesma data - adquire importância histórica e se tornaria praticamente impossível de demolir.

As agremiações já anunciaram acordos com os escritórios de arquitetura Foster + Partners e Manica para projetar um novo estádio. O local fará parte de um projeto que abrangerá aproximadamente 281.000 metros quadrados (mais de 3 milhões de pés quadrados).

O atual San Siro está programado para sediar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, em fevereiro. A ideia é ter um novo estádio pronto para quando a Itália co-organizar o Campeonato Europeu de 2032 com a Turquia. O San Siro, em seu estado atual, não é considerado moderno o suficiente para a UEFA aprová-lo para sediar partidas do torneio.

