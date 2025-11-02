Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Milan demonstra eficiência, derrota a Roma em casa e embola topo da tabela no Italiano

Estadão Conteúdo

O Milan foi bem mais eficiente do que a Roma neste domingo, venceu o adversário por 1 a 0 em Milão e embolou o topo da tabela de classificação do Campeonato Italiano após 10 rodadas. O líder Napoli tem 22 pontos, e três times (Inter de Milão, Milan e Roma) aparecem com 21.

O Milan iniciou a rodada três pontos atrás dos visitantes, mas conseguiu o triunfo após uma ótima jogada de Rafael Leão aos 39 minutos do primeiro tempo. O atacante português avançou em velocidade em direção à linha de fundo pela esquerda e cruzou para Pavlovic marcar o único gol da partida.

Até então, a Roma dominava a partida, com uma marcação que pressionava a saída de bola do Milan e com mais posse de bola desperdiçava chances de gol. Os donos da casa não conseguiam articular jogadas para sair do sufoco que os visitantes impunham. Após o gol, a partida mudou. O Milan passou a incomodar a defesa da Roma e desperdiçou, com Fofana finalizando para fora, uma ótima chance de terminar o primeiro tempo com uma vantagem de dois gols.

O Milan iniciou a segunda etapa como terminou a primeira, perdendo chances de ampliar. Em menos de oito minutos, já acumulava cinco finalizações (havia conseguido sete nos primeiros 45 minutos). Após o sufoco inicial, a Roma tentou se reequilibrar e buscou chegar ao ataque sem muito perigo. Os donos da casa continuaram perdendo oportunidades de ampliar.

A melhor chance que a Roma teve para empatar aconteceu aos 33 minutos, quando Fofana colocou a mão na bola dentro da área do Milan após uma cobrança de falta. Dybala, porém, desperdiçou o pênalti. O goleiro Maignan, do Milan, buscou no canto esquerdo e garantiu o triunfo dos mandantes.

Na 11ª rodada do Italiano, o Milan enfrenta o Parma como visitante no sábado, enquanto a Roma recebe a Udinese no domingo. Antes, a Roma viaja para enfrentar o Rangers na quinta-feira, pela Liga Europa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Italiano

Milan

Roma
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

série d 2026

Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros

A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos

02.11.25 9h00

CAYU

Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu

Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor.

02.11.25 8h00

Carlos Ferreira

Leão em domingo de luz, por nova vida

02.11.25 7h00

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CAYU

Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu

Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor.

02.11.25 8h00

Campeonato Brasileiro

Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Brasileirão

Internacional e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.11.25 17h30

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

FUTEBOL

'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A

Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro

02.11.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda