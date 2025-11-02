Milan demonstra eficiência, derrota a Roma em casa e embola topo da tabela no Italiano Estadão Conteúdo 02.11.25 19h02 O Milan foi bem mais eficiente do que a Roma neste domingo, venceu o adversário por 1 a 0 em Milão e embolou o topo da tabela de classificação do Campeonato Italiano após 10 rodadas. O líder Napoli tem 22 pontos, e três times (Inter de Milão, Milan e Roma) aparecem com 21. O Milan iniciou a rodada três pontos atrás dos visitantes, mas conseguiu o triunfo após uma ótima jogada de Rafael Leão aos 39 minutos do primeiro tempo. O atacante português avançou em velocidade em direção à linha de fundo pela esquerda e cruzou para Pavlovic marcar o único gol da partida. Até então, a Roma dominava a partida, com uma marcação que pressionava a saída de bola do Milan e com mais posse de bola desperdiçava chances de gol. Os donos da casa não conseguiam articular jogadas para sair do sufoco que os visitantes impunham. Após o gol, a partida mudou. O Milan passou a incomodar a defesa da Roma e desperdiçou, com Fofana finalizando para fora, uma ótima chance de terminar o primeiro tempo com uma vantagem de dois gols. O Milan iniciou a segunda etapa como terminou a primeira, perdendo chances de ampliar. Em menos de oito minutos, já acumulava cinco finalizações (havia conseguido sete nos primeiros 45 minutos). Após o sufoco inicial, a Roma tentou se reequilibrar e buscou chegar ao ataque sem muito perigo. Os donos da casa continuaram perdendo oportunidades de ampliar. A melhor chance que a Roma teve para empatar aconteceu aos 33 minutos, quando Fofana colocou a mão na bola dentro da área do Milan após uma cobrança de falta. Dybala, porém, desperdiçou o pênalti. O goleiro Maignan, do Milan, buscou no canto esquerdo e garantiu o triunfo dos mandantes. Na 11ª rodada do Italiano, o Milan enfrenta o Parma como visitante no sábado, enquanto a Roma recebe a Udinese no domingo. Antes, a Roma viaja para enfrentar o Rangers na quinta-feira, pela Liga Europa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Milan Roma COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Campeonato Brasileiro Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Brasileirão Internacional e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30