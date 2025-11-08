Milan abre 2 a 0, mas permite empate do Parma e desperdiça chance de liderar o Italiano

O Milan esteve bem perto de terminar o sábado na liderança do Campeonato Italiano. O time de Milão chegou a estar vencendo o Parma por 2 a 0, mas permitiu a reação do rival que chegou ao empate em 2 a 2 no Estádio Ennio Tardini pela 11ª rodada. O Milan chegou aos 22 pontos, se igualando ao Napoli que neste domingo enfrenta o Bologna e leva vantagem nos critérios de desempate. O Parma é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos.

Com o resultado fora de casa, o Milan ampliou seu retrospecto para 11 jogos sem derrotas, mas a maneira como o confronto em Parma se desenrolou foi decepcionante para o time do técnico do técnico Massimiliano Allegri.

O Milan iniciou a partida com a marcação bem encaixada e apostava em jogadas rápidas de ataque. Os visitantes chegaram ao gol logo aos 12 minutos. Saelemaekers teve espaço na entrada da área e chutou forte, no canto direito do goleiro Suzuki. O meia belga também foi fundamental no segundo gol do Milan. Ele invadiu a área do Parma e foi derrubado por Ndiaye. Rafael Leão cobrou no canto direito de Suzuki, que acertou o canto, mas não impediu o gol.

O jogo parecia controlado pelo Milan, que enfrentava o pior ataque do Italiano, com apenas 5 gols em 10 rodadas. Posicionado na parte de baixo da tabela, o Parma conseguiu reagir ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Após o time da casa recuperar uma bola no ataque, Bernabe dominou e acertou um finalização primorosa, que entrou no ângulo.

No segundo tempo, o Parma voltou pressionando o Milan e logo no início reclamou de um pênalti em uma jogada perigosa. A marcação dos visitantes já não era mais tão efetiva, e o Parma chegou ao empate aos 17 minutos, em uma cabeçada de Del Prato. O jogo ficou aberto, com os dois times desperdiçando grandes chances, mas sem competência para marcar.

Na 12ª rodada do Italiano, após a Data Fifa, o Milan disputa o clássico de Milão com a Internazionale no dia 23, e o Parma enfrenta o Hellas Verona.