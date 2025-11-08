Milan abre 2 a 0, mas permite empate do Parma e desperdiça chance de liderar o Italiano Estadão Conteúdo 08.11.25 19h03 O Milan esteve bem perto de terminar o sábado na liderança do Campeonato Italiano. O time de Milão chegou a estar vencendo o Parma por 2 a 0, mas permitiu a reação do rival que chegou ao empate em 2 a 2 no Estádio Ennio Tardini pela 11ª rodada. O Milan chegou aos 22 pontos, se igualando ao Napoli que neste domingo enfrenta o Bologna e leva vantagem nos critérios de desempate. O Parma é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos. Com o resultado fora de casa, o Milan ampliou seu retrospecto para 11 jogos sem derrotas, mas a maneira como o confronto em Parma se desenrolou foi decepcionante para o time do técnico do técnico Massimiliano Allegri. O Milan iniciou a partida com a marcação bem encaixada e apostava em jogadas rápidas de ataque. Os visitantes chegaram ao gol logo aos 12 minutos. Saelemaekers teve espaço na entrada da área e chutou forte, no canto direito do goleiro Suzuki. O meia belga também foi fundamental no segundo gol do Milan. Ele invadiu a área do Parma e foi derrubado por Ndiaye. Rafael Leão cobrou no canto direito de Suzuki, que acertou o canto, mas não impediu o gol. O jogo parecia controlado pelo Milan, que enfrentava o pior ataque do Italiano, com apenas 5 gols em 10 rodadas. Posicionado na parte de baixo da tabela, o Parma conseguiu reagir ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Após o time da casa recuperar uma bola no ataque, Bernabe dominou e acertou um finalização primorosa, que entrou no ângulo. No segundo tempo, o Parma voltou pressionando o Milan e logo no início reclamou de um pênalti em uma jogada perigosa. A marcação dos visitantes já não era mais tão efetiva, e o Parma chegou ao empate aos 17 minutos, em uma cabeçada de Del Prato. O jogo ficou aberto, com os dois times desperdiçando grandes chances, mas sem competência para marcar. Na 12ª rodada do Italiano, após a Data Fifa, o Milan disputa o clássico de Milão com a Internazionale no dia 23, e o Parma enfrenta o Hellas Verona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Milan Parma COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 FIM DE JOGO Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio 08.11.25 18h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 08.11.25 7h00