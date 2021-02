Michael Jordan faz doação de 10 milhões de dólares para a construção de duas clínicas em sua cidade natal

Em um belo ato de caridade, o lendário ex-jogador de basquete e hexacampeão da NBA Michael Jordan fez uma bela doação para a construção de duas clínicas médicas em sua cidade natal.

A novidade foi anunciada pela Novant Health em sua conta no Twitter. A previsão é que as construções sejam concluídas no início de 2022 e que elas ampliem a cobertura de atendimento na área natal do ex-jogador.

- Nós estamos muito felizes em anunciar que Michael Jordan nos doou 10 milhões de dólares (54 milhões de reais) para mais duas clínicas médicas no sudeste da Carolina do Norte. As clínicas estão programadas para serem inauguradas no início de 2022 e vão trazer uma boa cobertura para a cidade natal de Jordan - disse a entidade em comunicado.

Esta não é a primeira vez que Jordan contribui para a área da saúde de cidade natal. Nascido em Charlotte, na Carolina do Norte, Michael Jordan também ajudou na construção de mais duas clínicas, que já atenderam quase cinco mil pessoas na luta contra o Covid-19.

Indicado como o maior jogador da história da NBA e um dos esportes em geral, Michael Jordan marcou época na NBA. Com seis títulos na maior liga de basquete do mundo pelo Chicago Bulls, Jordan hoje atua como proprietário do Charlotte Hornets.