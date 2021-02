Mendy faz golaço no fim, Real Madrid vence a Atalanta e larga em vantagem nas oitavas da Champions

Maior campeão da Champions League, o Real Madrid deu um passo importante no sonho da conquista da 14ª taça de sua história. Nesta quarta-feira, o clube espanhol visitou a Atalanta no jogo de ida das oitavas de final e, com gol de Mendy, já aos 41 minutos do segundo tempo, e venceu por 1 a 0 em Bérgamo.

EXPULSÃO POLÊMICAO jogo estava morno até os 17 minutos do primeiro tempo, até que Vini Jr. deu lindo passe para Mendy. O lateral francês, quase dentro da área, foi derrubado por Freuler e o juiz alemão Tobias Stieler marcou a falta. O camisa 11 da Atalanta viu o cartão vermelho direto e deixou seu time com um a menos.

Momento da expulsão de Freuler (Foto: TIZIANA FABI / AFP)

PRIMEIRO TEMPO MORNOCom um a mais, o Real Madrid teve mais a posse de bola e criou as melhores chances em Bérgamo. Nacho fez boa jogada pela esquerda, mas bateu errado, desperdiçando boa chance. No fim, Vini Jr. sofreu falta de Rafael Tolói e Kroos cruzou com perfeição para Varane. O goleiro Gollini fez boa defesa.

NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate parecia definitivo, o Real Madrid abriu o placar com o lateral Mendy. Aos 40 minutos da etapa final, Kroos bateu escanteio curto para Modric, que entregou para o francês. Com o pé direito, o camisa 23 acertou lindo chute no canto de Gollini para decretar a vitória merengue.

SITUAÇÃO INDEFINIDACom o empate em 0 a 0, o Real Madrid avançará para as quartas de final com qualquer vitória no jogo de volta. Da mesma forma, os italianos também avançam com um simples triunfo. Nova igualdade no placar leva a partida para a prorrogação. O empate com gols, porém, favorece a Atalanta.SEQUÊNCIA​Real Madrid e Atalanta se enfrentam no dia 16 de março pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. A partida acontecerá no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinamentos merengue, em Madri.